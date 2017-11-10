В Слониме откроется новая мусоросортировочная линия
10.11.2017
В Слониме близится к завершению строительство линии сортировки твердых коммунальных отходов. На комплексе устанавливается оборудование белорусско-российского производства и комплектации, тендер на изготовление которого выиграло ОАО «Коммунальник» из Гомеля. Финансирование приобретения оборудования шло за счет средств государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» и Слонимского ГУП ЖКХ, а строительство производственных площадей за счет средств Слонимского районного исполнительного комитета.
По словам заместителя главного инженера Слонимского ГУП ЖКХ Сергея Викторовича Петлицкого, уже в ноябре объект мощностью 10 тыс. тонн в год при односменной работе планируется сдать в эксплуатацию. Новая линия будет работать шесть дней в неделю и позволит сортировать весь мусор, с извлечением вторичных материальных ресурсов: полимеры, макулатура, стеклобой, цветные и черные металлы и другие полезные ресурсы, которые попадают в контейнеры для мусора.
Первоначально будет организована переработка городских коммунальных отходов, потом – из всего района. В целом за год на городской полигон ТКО вывозится 13 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Предполагается, что из них будет извлекаться до 10 процентов полезных ресурсов. Коммунальники планируют со временем вывоз мусора на полигон ТКО сократить до минимума.
– На комплексе сортировки будет создано 18 рабочих мест. Будущие кадры пройдут обучение для работы на линии. Для людей создаются комфортные условия работы, – рассказал С.В. Петлицкий. – Помещения будут освещаться и отапливаться. Предусмотрены туалеты, раздевалки, душ, комната для приема пищи.
Размещение линии сортировки экономически выгодно. На данный момент, предприятием из ТКО извлекается 500 тонн в год вторичных материальных ресурсов, после ввода линии сортировки планируется увеличить извлечение ВМР до 1500 тонн в год. После проведения сортировки отходов на линии на полигон вместо пяти-шести машин отправится всего одна.
Также впору успокоить горожан, которые негативно восприняли строительство линии в черте города, опасаясь неприятного запаха от твердых коммунальных отходов.
По заключению санитарной службы этой проблемы город избежит, поскольку сортирование отходов будет проводиться в течение дня и остатки мусора сразу же отправятся на полигон.
«Гродненская правда»
По словам заместителя главного инженера Слонимского ГУП ЖКХ Сергея Викторовича Петлицкого, уже в ноябре объект мощностью 10 тыс. тонн в год при односменной работе планируется сдать в эксплуатацию. Новая линия будет работать шесть дней в неделю и позволит сортировать весь мусор, с извлечением вторичных материальных ресурсов: полимеры, макулатура, стеклобой, цветные и черные металлы и другие полезные ресурсы, которые попадают в контейнеры для мусора.
Первоначально будет организована переработка городских коммунальных отходов, потом – из всего района. В целом за год на городской полигон ТКО вывозится 13 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Предполагается, что из них будет извлекаться до 10 процентов полезных ресурсов. Коммунальники планируют со временем вывоз мусора на полигон ТКО сократить до минимума.
– На комплексе сортировки будет создано 18 рабочих мест. Будущие кадры пройдут обучение для работы на линии. Для людей создаются комфортные условия работы, – рассказал С.В. Петлицкий. – Помещения будут освещаться и отапливаться. Предусмотрены туалеты, раздевалки, душ, комната для приема пищи.
Размещение линии сортировки экономически выгодно. На данный момент, предприятием из ТКО извлекается 500 тонн в год вторичных материальных ресурсов, после ввода линии сортировки планируется увеличить извлечение ВМР до 1500 тонн в год. После проведения сортировки отходов на линии на полигон вместо пяти-шести машин отправится всего одна.
Также впору успокоить горожан, которые негативно восприняли строительство линии в черте города, опасаясь неприятного запаха от твердых коммунальных отходов.
По заключению санитарной службы этой проблемы город избежит, поскольку сортирование отходов будет проводиться в течение дня и остатки мусора сразу же отправятся на полигон.
«Гродненская правда»
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