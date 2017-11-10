10.11.2017

ОАО «Моготекс» представило продукцию на двух международных выставках - EXPOSEGURIDAD 2017 в Сантьяго и «А+А 2017» в Дюссельдорфе. Наибольшую заинтересованность за рубежом вызвали огнезащитные и водоупорные ткани.Чилийская выставка спецодежды является знаковой для силовых подразделений стран Южной Америки. Ежегодно мероприятие посещают представители военных структур Бразилии, Аргентины, Уругвая, Парагвая и других стран, чтобы оценить тенденции в спецодежде и возможности защитных свойств современных тканей.На EXPOSEGURIDAD 2017 сотрудники «Моготекса» провели переговоры с руководителями всех силовых ведомств Чили: Министерством обороны, жандармерией и криминальной полицией. Наибольшую заинтересованность вызвали современные технологии по защите от различных рисков - огня и воды. После демонстрации данных свойств тканей «Моготекса» жандармерия Чили приняла решение о сотрудничестве с могилевским предприятием.«Нам предстоит много работы перед тем, как жандармерия сможет закупить первую партию, - сказал начальник управления маркетинга ОАО «Моготекс» Андрей Михалюк. - Необходимо сформировать техническое задание, поработать с уникальными цветами для костюмов, отшить изделия и передать один образец. Мы ставим себе задачу сделать это до конца 2017 года».«Моготекс» ведет переговоры также и с другими структурами Чили по поставке готовых изделий. Так, энергетические службы заинтересованы в костюмах с защитой от электродуги, предприятия в отрасли деревопереработки - от теплоты.Большое внимание завоевала декоративная продукция «Моготекса» - столовое белье и салфетки.Выставка «А+А 2017» в Германии является ключевой экспозицией средств индивидуальной защиты, производственной безопасности и охраны здоровья и труда. Это международная площадка для презентации инновационных средств защиты, специализированной техники и безаварийных технологий. Выставка проходит в Дюссельдорфе каждые 2 года с 1954 года. В 2017-м в ней приняли участие почти 1,9 тыс. компаний из 55 стран мира, было зарегистрировано свыше 65 тыс. посетителей.За время мероприятия «Моготекс» провел переговоры по условиям поставки тканей и выполнению заказов на пошив готовых изделий более чем с 30 фирмами из разных стран: Польши, России, Германии, Китая, Греции, Украины, Сербии, Португалии, Италии, Румынии, Великобритании, Ирландии, Дании, Латвии, Венгрии, Канады и др.Наибольший интерес потенциальные покупатели проявили к тканям с огнезащитными свойствами. Традиционной популярностью пользовалась группа биверных, а также полиэфирных тканей с водоустойчивыми покрытиями.Согласно последним международным тенденциям, защитные костюмы, в том числе и «Моготекса», отличаются большим количеством флюоресцентных или ярких сигнальных цветов, что позволяет достичь максимальной видимости работника, и сложным покроем, повторяющим эргономику тела человека и учитывающим динамику движения во время работы.