Планируется упростить документооборот касающийся аренды и лизинга
10.11.2017
В Беларуси планируется упростить документальное оформление пользования имуществом по договорам аренды и лизинга, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов Татьяна Рыбак.
По ее словам, в целях упрощения условий ведения бизнеса прорабатываются меры по расширению с 1 января 2018 года перечня случаев, при которых первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственной операции, может быть составлен участником хозяйственной операции единолично. "Это, в частности, позволит упростить документальное оформление пользования имуществом по договорам аренды и лизинга", - отметила Татьяна Рыбак.
Кроме того, с 1 января 2018 года планируется сблизить налоговый и бухгалтерский учет финансовых инструментов, курсовых и суммовых разниц.
Татьяна Рыбак также обратила внимание, что ряд изменений, направленных на упрощение условий ведения бизнеса, внесен в законодательство о бухгалтерском учете и отчетности уже с 1 октября 2017 года. В частности, из числа бланков с определенной степенью защиты исключены бланки приходных кассовых ордеров, упрощено документальное оформление внутреннего перемещения товарно-материальных ценностей и приема-передачи недвижимого имущества.
По ее словам, в целях упрощения условий ведения бизнеса прорабатываются меры по расширению с 1 января 2018 года перечня случаев, при которых первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственной операции, может быть составлен участником хозяйственной операции единолично. "Это, в частности, позволит упростить документальное оформление пользования имуществом по договорам аренды и лизинга", - отметила Татьяна Рыбак.
Кроме того, с 1 января 2018 года планируется сблизить налоговый и бухгалтерский учет финансовых инструментов, курсовых и суммовых разниц.
Татьяна Рыбак также обратила внимание, что ряд изменений, направленных на упрощение условий ведения бизнеса, внесен в законодательство о бухгалтерском учете и отчетности уже с 1 октября 2017 года. В частности, из числа бланков с определенной степенью защиты исключены бланки приходных кассовых ордеров, упрощено документальное оформление внутреннего перемещения товарно-материальных ценностей и приема-передачи недвижимого имущества.
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