В 2016 году Беларусь ввозила в Украину шифер по демпинговым ценам. Санкции продлены
09.11.2017
Украина продлила действие антидемпинговых мер в отношении белорусского шифера, введенных в 2012 г на пять лет. Об этом говорится в информации Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованной в газете «Урядовий кур’ер».
Межведомственная комиссия сообщает, что данная мера применена в связи с пересмотром действия антидемпинговых пошлин по требованию ассоциации «Українське хризотилове об’єднання», которая действует от имени и по поручению ПАО «Ивано-Франковскцемент», ООО «Завод Днепровская волна», ООО «Балаклейский шиферный комбинат», а также на основании отчета и выводов Министерства экономического развития и торговли Украины.
По результатам рассмотрения материалов комиссия установила, что требование содержит достаточные доказательства того, что прекращение антидемпинговых мер, вероятно, повлечет за собой продолжение действия или возобновление демпинга и причинения вреда. Требование содержит доказательства того, что в 2016 г белорусский шифер ввозился на таможенную территорию Украины по демпинговым ценам.
В течение 60 дней с даты опубликования этого сообщения (до 3 января 2018 г) Минэкономразвития рассматривает письменно изложенные комментарии и информацию относительно возбуждения пересмотра антидемпинговых мер в связи с окончанием срока их применения.
Как сообщалось, Украина с 5 октября 2012 г ввела антидемпинговую пошлину в размере 33,19% в отношении листов асбестоцементных гофрированных (шифера), пишет primetass.by.
Межведомственная комиссия сообщает, что данная мера применена в связи с пересмотром действия антидемпинговых пошлин по требованию ассоциации «Українське хризотилове об’єднання», которая действует от имени и по поручению ПАО «Ивано-Франковскцемент», ООО «Завод Днепровская волна», ООО «Балаклейский шиферный комбинат», а также на основании отчета и выводов Министерства экономического развития и торговли Украины.
По результатам рассмотрения материалов комиссия установила, что требование содержит достаточные доказательства того, что прекращение антидемпинговых мер, вероятно, повлечет за собой продолжение действия или возобновление демпинга и причинения вреда. Требование содержит доказательства того, что в 2016 г белорусский шифер ввозился на таможенную территорию Украины по демпинговым ценам.
В течение 60 дней с даты опубликования этого сообщения (до 3 января 2018 г) Минэкономразвития рассматривает письменно изложенные комментарии и информацию относительно возбуждения пересмотра антидемпинговых мер в связи с окончанием срока их применения.
Как сообщалось, Украина с 5 октября 2012 г ввела антидемпинговую пошлину в размере 33,19% в отношении листов асбестоцементных гофрированных (шифера), пишет primetass.by.
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