ЕБРР стал оценивать позитивнее белорусскую экономику
08.11.2017
Европейский банк реконструкции и развития ожидает рост ВВП Беларуси в 2017 году на 1,5%. Прогноз ЕБРР по Беларуси приводится в ноябрьском отчете банка.
В мае этого года ЕБРР прогнозировал снижение ВВП Беларуси на 0,5% в 2017 году и на 1% — в 2018-м.
В ноябрьском отчете европейский банк улучшил прогноз роста белорусской экономики до 1,5% в 2017 году и до 2% — в 2018-м.
«Экономика Беларуси снова растет после двух лет рецессии. В первые девять месяцев 2017 год ВВП Беларуси вырос на 1,7% в годовом исчислении, чему способствовало восстановление внешнего спроса. Объем производства в обрабатывающей промышленности, крупнейшем секторе экономики, вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в отчете ЕБРР.
С плюса на минус. ЕБРР изменил прогноз по Беларуси на 2017 год
По мнению экономистов банка, стабилизация обменного курса, слабый внутренний спрос, умеренный рост заработной платы, а также «в целом консервативная макроэкономическая политика» способствовали снижению инфляции в Беларуси в сентябре до исторического минимума — 4,9% в годовом выражении.
Краткосрочные экономические перспективы Беларуси, отмечают экономисты ЕБРР, улучшились благодаря разрешению ценового конфликта в газовой сфере с Россией, соглашению о восстановлении поставок нефти в Беларусь, возобновлению выплат Евразийским фондом стабилизации и развития.
«Эти события помогли смягчить краткосрочное давление на финансирование. Однако риски снижения ВВП остаются, и перспективы экономического роста Беларуси по-прежнему зависят от степени структурных реформ в стране», — прогнозируют экономисты ЕБРР.
БелаПАН
В мае этого года ЕБРР прогнозировал снижение ВВП Беларуси на 0,5% в 2017 году и на 1% — в 2018-м.
В ноябрьском отчете европейский банк улучшил прогноз роста белорусской экономики до 1,5% в 2017 году и до 2% — в 2018-м.
«Экономика Беларуси снова растет после двух лет рецессии. В первые девять месяцев 2017 год ВВП Беларуси вырос на 1,7% в годовом исчислении, чему способствовало восстановление внешнего спроса. Объем производства в обрабатывающей промышленности, крупнейшем секторе экономики, вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в отчете ЕБРР.
С плюса на минус. ЕБРР изменил прогноз по Беларуси на 2017 год
По мнению экономистов банка, стабилизация обменного курса, слабый внутренний спрос, умеренный рост заработной платы, а также «в целом консервативная макроэкономическая политика» способствовали снижению инфляции в Беларуси в сентябре до исторического минимума — 4,9% в годовом выражении.
Краткосрочные экономические перспективы Беларуси, отмечают экономисты ЕБРР, улучшились благодаря разрешению ценового конфликта в газовой сфере с Россией, соглашению о восстановлении поставок нефти в Беларусь, возобновлению выплат Евразийским фондом стабилизации и развития.
«Эти события помогли смягчить краткосрочное давление на финансирование. Однако риски снижения ВВП остаются, и перспективы экономического роста Беларуси по-прежнему зависят от степени структурных реформ в стране», — прогнозируют экономисты ЕБРР.
БелаПАН
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