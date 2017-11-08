08.11.2017

Европейский банк реконструкции и развития ожидает рост ВВП Беларуси в 2017 году на 1,5%. Прогноз ЕБРР по Беларуси приводится в ноябрьском отчете банка.В мае этого года ЕБРР прогнозировал снижение ВВП Беларуси на 0,5% в 2017 году и на 1% — в 2018-м.В ноябрьском отчете европейский банк улучшил прогноз роста белорусской экономики до 1,5% в 2017 году и до 2% — в 2018-м.«Экономика Беларуси снова растет после двух лет рецессии. В первые девять месяцев 2017 год ВВП Беларуси вырос на 1,7% в годовом исчислении, чему способствовало восстановление внешнего спроса. Объем производства в обрабатывающей промышленности, крупнейшем секторе экономики, вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в отчете ЕБРР.С плюса на минус. ЕБРР изменил прогноз по Беларуси на 2017 годПо мнению экономистов банка, стабилизация обменного курса, слабый внутренний спрос, умеренный рост заработной платы, а также «в целом консервативная макроэкономическая политика» способствовали снижению инфляции в Беларуси в сентябре до исторического минимума — 4,9% в годовом выражении.Краткосрочные экономические перспективы Беларуси, отмечают экономисты ЕБРР, улучшились благодаря разрешению ценового конфликта в газовой сфере с Россией, соглашению о восстановлении поставок нефти в Беларусь, возобновлению выплат Евразийским фондом стабилизации и развития.«Эти события помогли смягчить краткосрочное давление на финансирование. Однако риски снижения ВВП остаются, и перспективы экономического роста Беларуси по-прежнему зависят от степени структурных реформ в стране», — прогнозируют экономисты ЕБРР.