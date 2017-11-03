03.11.2017

В 2018 оду ставка рефинансирования в Беларуси может быть снижена до 10%, сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур."В том проекте денежно-кредитной политики (на 2018 год. - Прим.), который сейчас подготовлен Нацбанком, оценочная цифра по ставке рефинансирования - около 10%. Мы не намерены в следующем году делать какие-то большие шаги по снижению ставки", - заявил Павел Каллаур.Он отметил, что Нацбанк должен убедиться в стабильности платежного баланса, стабильности инфляции. "Наша задача по инфляции - максимально закрепиться в пределах 6% плюс-минус 1 процентный пункт. Если ситуация будет позволять принимать решения более быстрыми темпами, мы это будем делать", - пояснил глава Нацбанка.Ставка рефинансирования 18 октября была снижена в Беларуси до 11% годовых. Это было восьмое снижение ставки с начала года.