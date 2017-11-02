02.11.2017

ОАО «МАПИД» постарается освоить рынки Латвии, Словакии и Эстонии. Об этом сообщил на оперативном совещании в Минском городском исполнительном комитете генеральный директор ОАО «МАПИД» Николай Милошевский.— Сегодня организация активно работает на территории Литвы, заключено 6 договоров на сумму 820 тыс. евро, — уточнил Н. Милошевский. — В настоящее время работники «МАПИД» выполняют работы по устройству несущих конструкций гостиницы в центре литовской столицы, а также укреплению декоративного фасада гостевого комплекса. Прорабатывается строительство малоэтажных домов с применением наших конструкций в Польше. Проведены переговоры о выходе на рынки Латвии, Эстонии и Словакии.Он отметил, что реализация внешних контрактов на рынках Европы была бы невозможна без получения организацией аттестата на выполнение строительно-монтажных работ на территории Европейского Союза. Также с целью реализации железобетонных и арматурных изделий для поставки в страны ЕС ОАО «МАПИД» проведена сертификация указанных изделий в центре по сертификации строительной продукции в Вильнюсе.В 2017 г. продолжается строительство объектов на территории Российской Федерации. Силами «МАПИД» возводятся объекты в Калужской и Владимирской областях, Москве.— Ведутся переговоры по работе в Московской, Ленинградской и Смоленской областях, — добавил Н. Милошевский. — Заключен договор по строительству школы во Владимирской области. Продолжается строительство трех домов в Калуге.Всего на зарубежных строительных площадках трудится 221 работник «МАПИД».— По итогам работы за 9 месяцев «МАПИД» обеспечил выполнение ключевых показателей, — подытожил Н. Милошевский. — Ввод жилья в эксплуатацию составил 179,6 тыс. кв. м, или 19 домов, что соответствует прогнозу. Обеспечен рост объемов строительно-монтажных работ на 7,7 % и промышленного производства — на 44,4 % в сопоставимых ценах. Сформирован портфель заказов на 2018 г.