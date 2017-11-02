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Новости промышленности


Еще два документа по либерализации бизнеса будут подписаны в ближайшее время

02.11.2017
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский сообщил, что оставшиеся документы по либерализации бизнеса будут подписаны в ближайшее время.

"Восемь из десяти документов подписаны. В ближайшее время будет подписан документ по цифровизации экономики, по Парку высоких технологий. Он практически готов. Надеюсь, будет совещание, чтобы в широком формате обсудить все нюансы", - рассказал Василий Матюшевский перед началом конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего".

Предполагается, что после принятия всего пакета документов по либерализации экономики будет проведено широкое общественное обсуждение новаций, которые предусмотрены.

Как заявлял Василий Матюшевский ранее, пакет документов, направленных на развитие предпринимательства, должен кардинально поменять бизнес-среду в Беларуси. Принятие документов направлено на выполнение двух основных задач: обеспечение самозанятости населения, снижение стоимости входа в любой бизнес и последующего администрирования, а также цифровизация экономики.

БЕЛТА

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