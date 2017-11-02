Беларусь может стать членом ВТО через два года
02.11.2017
Председатель рабочей группы по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации Кемаль Маденоглу сообщил, что процесс вступления Беларуси в ВТО может занять еще два года.
"Процесс присоединения Беларуси к ВТО идет очень хорошо с учетом повышенного внимания Президента Александра Лукашенко. Все государственные структуры, включая межведомственную комиссию, министерства, работают усердно. Результат будет виден в скором будущем в Женеве. Если заинтересованность, вовлеченность белорусских структур во вступление в ВТО будет устойчивой, то, возможно, через два года это случится", - сказал Кемаль Маденоглу, который также является постоянным представителем Турции при ВТО.
По его словам, члены ВТО заинтересованы в том, чтобы белорусская сторона четко понимала требования и правила, действующие внутри организации. В работе над подготовкой к вступлению большое внимание уделяется правилам экспорта и импорта внутри системы с акцентом на Евразийский экономический союз и с учетом внутренней экономической ситуации в Беларуси, инвестиционного климата и других особенностей.
"Важный момент - это начало финального переговорного процесса с учетом мнений членов ВТО, который ведется очень активно и позитивно. Добавились новые члены, которые поддерживают вступление Беларуси в организацию. Нужно продолжать с теми же усилиями", - отметил Кемаль Маденоглу.
Он также подчеркнул, что следование правилам ВТО, с одной стороны, ограничивает в действиях, с другой - дает большие возможности и позволяет быть для инвесторов предсказуемыми, что положительно скажется на активности вложений в развитие бизнеса. "Обращая внимание на большое значение для белорусской экономики частного сектора, мы понимаем, что он столкнется с трудностями, связанными с необходимостью следовать определенным правилам. В то же время имеется большой опыт работы в ЕАЭС. Вступление в ВТО предполагает множество положительных эффектов, оно открывает новые возможности для экспорта продукции предприятий", - резюмировал председатель рабочей группы.
Кемаль Маденоглу сегодня встречается с представителями неправительственных организаций Беларуси - членами межведомственной комиссии по вопросам присоединения страны к ВТО, деловых кругов. На встрече обсуждаются вопросы, связанные с возможностью вовлечения организаций и бизнес-ассоциаций в переговорный процесс, влиянием членства в ВТО на малый и средний бизнес.
БЕЛТА
"Процесс присоединения Беларуси к ВТО идет очень хорошо с учетом повышенного внимания Президента Александра Лукашенко. Все государственные структуры, включая межведомственную комиссию, министерства, работают усердно. Результат будет виден в скором будущем в Женеве. Если заинтересованность, вовлеченность белорусских структур во вступление в ВТО будет устойчивой, то, возможно, через два года это случится", - сказал Кемаль Маденоглу, который также является постоянным представителем Турции при ВТО.
По его словам, члены ВТО заинтересованы в том, чтобы белорусская сторона четко понимала требования и правила, действующие внутри организации. В работе над подготовкой к вступлению большое внимание уделяется правилам экспорта и импорта внутри системы с акцентом на Евразийский экономический союз и с учетом внутренней экономической ситуации в Беларуси, инвестиционного климата и других особенностей.
"Важный момент - это начало финального переговорного процесса с учетом мнений членов ВТО, который ведется очень активно и позитивно. Добавились новые члены, которые поддерживают вступление Беларуси в организацию. Нужно продолжать с теми же усилиями", - отметил Кемаль Маденоглу.
Он также подчеркнул, что следование правилам ВТО, с одной стороны, ограничивает в действиях, с другой - дает большие возможности и позволяет быть для инвесторов предсказуемыми, что положительно скажется на активности вложений в развитие бизнеса. "Обращая внимание на большое значение для белорусской экономики частного сектора, мы понимаем, что он столкнется с трудностями, связанными с необходимостью следовать определенным правилам. В то же время имеется большой опыт работы в ЕАЭС. Вступление в ВТО предполагает множество положительных эффектов, оно открывает новые возможности для экспорта продукции предприятий", - резюмировал председатель рабочей группы.
Кемаль Маденоглу сегодня встречается с представителями неправительственных организаций Беларуси - членами межведомственной комиссии по вопросам присоединения страны к ВТО, деловых кругов. На встрече обсуждаются вопросы, связанные с возможностью вовлечения организаций и бизнес-ассоциаций в переговорный процесс, влиянием членства в ВТО на малый и средний бизнес.
БЕЛТА
Последние новости рубрики
-
02.11.2017Беларусь может стать членом ВТО через два года
-
02.11.2017Внешний госдолг Беларуси вырос на 19,5%
-
02.11.2017Финская Andritz OY займется планированием и ремонтом на «Светлогорском ЦКК»
-
01.11.2017Производство электроэнергии будет разделено на конкурентные и монопольные виды деятельности
-
01.11.2017«Атлант» занимается разработкой холодильника на солнечных батареях
-
30.10.2017В «Великом камне» планируется выпускать композитные материалы
-
27.10.2017Счетчики на тепло обяжут поставить всех
-
27.10.2017На 0,1% повышается бюджет прожиточного минимума
-
27.10.2017Светлогорский ЦКК и шведская Ekman & Co AB подпишут договор о продаже белорусской целлюлозы
-
27.10.2017Беларусь и Китай обсудят способы и формы инвестирования в белорусское машиностроение
-
27.10.2017В ночь с 27 на 28 октября в Беларуси могут не работать банковские карточки
-
27.10.2017Экспорт товаров предприятий коммунальной собственности Гомельской области увеличился на 24%
-
26.10.2017Запасы готовой продукции на складах вновь выросли
-
26.10.2017Минская область по итогам 2017 года поставит на экспорт товаров и услуг более чем на $4 млрд
-
26.10.2017США еще на полгода продлили отмену санкций для ряда белорусских компаний
Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006