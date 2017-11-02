Финская Andritz OY займется планированием и ремонтом на «Светлогорском ЦКК»

02.11.2017

Контракт между финской компанией Andritz OY и ОАО "Светлогорский ЦКК" на создание системы планирования и управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования завода сульфатной беленой целлюлозы подписан 1 ноября в Минске, сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".



Финская компания осуществит разработку и внедрение программной компьютеризированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом, поставку серверного компьютерного оборудования. Кроме того, целлюлозно-картонному комбинату будут оказаны инжиниринговые услуги по планированию и профилактическому обслуживанию оборудования. Контракт подписан на срок 20 месяцев. На протяжении этого времени Andritz OY одновременно с техобслуживанием оборудования будет производить обучение белорусских специалистов для их дальнейшей самостоятельной работы.



Группа компаний Andritz является поставщиком всего технологического оборудования и технологии производства целлюлозы для Светлогорского ЦКК, поэтому получение технической поддержки функционирования производства непосредственно от его разработчика является самым надежным решением для обеспечения бесперебойной работы завода и эффективной эксплуатации сложнейшего высокотехнологичного оборудования.



Andritz Oy является одной из ведущих мировых компаний-поставщиков систем, оборудования и услуг для целлюлозно-бумажной промышленности, включая деревообработку, переработку волокон, химическую рекуперацию, массоподготовку, а также котлов по сжиганию биомассы, установок для гранулирования биомассы и газогенераторов для выработки энергии.

