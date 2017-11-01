01.11.2017

Правительство рассмотрит предлагаемые изменения в системе управления энергетической отраслью в Беларуси."Беларусь взяла на себя обязательства в рамках создания общего электроэнергетического рынка в ЕАЭС синхронизировать все подходы в энергетике и сделать работу, которую наши партнеры по союзу провели гораздо раньше. Речь идет о разделении производства электроэнергии на конкурентные и монопольные виды деятельности, создании соответствующих структур оптового и розничного рынка и в целом новой системы управления энергетической отраслью страны", - отметил министр энергетики Владимир Потупчик.Вся эта работа будет проводиться в рамках закона "Об электроэнергетике". Проект закона подготовлен, состоялось его общественное обсуждение, в настоящее время он находится на рассмотрении в Совете Министров.Состоящая сегодня из вертикально-интегрированной компании ГПО "Белэнерго" и не входящих в ее состав локальных энергоисточников электроэнергетическая сфера трансформируется в двухуровневый электроэнергетический рынок (оптовый и розничный), на котором будут работать субъекты электроэнергетики - производители электроэнергии, системно-сетевой оператор, управляющая организация с функциями оператора оптового и розничного электроэнергетических рынков, энергоснабжающие организации. Разделение субъектов позволяет создать прозрачные условия для развития конкуренции среди производителей и последовательно двигаться в вопросе совершенствования отношений в области электроэнергетики.