01.11.2017

ЗАО "Атлант" совместно с немецкими партнерами работает над созданием холодильной установки на солнечных батареях. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский."Атлант" с немецкими партнерами реализует проект по созданию мобильной холодильной установки, которая бы питалась от солнечной батареи. Такие устройства незаменимы там, где нет электроэнергии или существуют перебои с ее поставками. Идея заключается в том, чтобы, преобразовывая энергию солнца, охладить камеру и чтобы она могла работать с вечера до утра, сохранять продукты. Изготовлен первый макетный образец. Конечно, мы еще в начале пути, но тема сама по себе интересная и, думаю, будет иметь продолжение", - рассказал Геннадий Свидерский. По его словам, детали этого проекта обсуждались на Белорусско-европейском инвестиционном форуме, который состоялся 27 октября в Люксембурге.Одной из тем на переговорах с французскими коллегами стало расширение поставок белорусской техники на Африканский континент. "То, что наша техника востребована в Африке и адаптирована под работу в их условиях, это понятно. Наиболее сложным вопросом расширения поставок является обеспечение финансирования. Вырабатывается схема, чтобы, используя наше экспортное кредитование и ресурсы международных фонов, создать наиболее комфортные формы для продвижения белорусской продукции в Африку", - пояснил Геннадий Свидерский.Также, по словам первого заместителя министра, белорусский автопром заинтересован быть потребителем композитных материалов, производство которых планируется наладить на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Композитные материалы по своей прочности заменяют металлические. Основная сфера их применения - автомобили, сельхозмашиностроение. Мы бы хотели, чтобы отечественный автопром применял эти материалы", - заключил он.