«Атлант» занимается разработкой холодильника на солнечных батареях
01.11.2017
ЗАО "Атлант" совместно с немецкими партнерами работает над созданием холодильной установки на солнечных батареях. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский.
"Атлант" с немецкими партнерами реализует проект по созданию мобильной холодильной установки, которая бы питалась от солнечной батареи. Такие устройства незаменимы там, где нет электроэнергии или существуют перебои с ее поставками. Идея заключается в том, чтобы, преобразовывая энергию солнца, охладить камеру и чтобы она могла работать с вечера до утра, сохранять продукты. Изготовлен первый макетный образец. Конечно, мы еще в начале пути, но тема сама по себе интересная и, думаю, будет иметь продолжение", - рассказал Геннадий Свидерский. По его словам, детали этого проекта обсуждались на Белорусско-европейском инвестиционном форуме, который состоялся 27 октября в Люксембурге.
Одной из тем на переговорах с французскими коллегами стало расширение поставок белорусской техники на Африканский континент. "То, что наша техника востребована в Африке и адаптирована под работу в их условиях, это понятно. Наиболее сложным вопросом расширения поставок является обеспечение финансирования. Вырабатывается схема, чтобы, используя наше экспортное кредитование и ресурсы международных фонов, создать наиболее комфортные формы для продвижения белорусской продукции в Африку", - пояснил Геннадий Свидерский.
Также, по словам первого заместителя министра, белорусский автопром заинтересован быть потребителем композитных материалов, производство которых планируется наладить на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Композитные материалы по своей прочности заменяют металлические. Основная сфера их применения - автомобили, сельхозмашиностроение. Мы бы хотели, чтобы отечественный автопром применял эти материалы", - заключил он.
БЕЛТА
"Атлант" с немецкими партнерами реализует проект по созданию мобильной холодильной установки, которая бы питалась от солнечной батареи. Такие устройства незаменимы там, где нет электроэнергии или существуют перебои с ее поставками. Идея заключается в том, чтобы, преобразовывая энергию солнца, охладить камеру и чтобы она могла работать с вечера до утра, сохранять продукты. Изготовлен первый макетный образец. Конечно, мы еще в начале пути, но тема сама по себе интересная и, думаю, будет иметь продолжение", - рассказал Геннадий Свидерский. По его словам, детали этого проекта обсуждались на Белорусско-европейском инвестиционном форуме, который состоялся 27 октября в Люксембурге.
Одной из тем на переговорах с французскими коллегами стало расширение поставок белорусской техники на Африканский континент. "То, что наша техника востребована в Африке и адаптирована под работу в их условиях, это понятно. Наиболее сложным вопросом расширения поставок является обеспечение финансирования. Вырабатывается схема, чтобы, используя наше экспортное кредитование и ресурсы международных фонов, создать наиболее комфортные формы для продвижения белорусской продукции в Африку", - пояснил Геннадий Свидерский.
Также, по словам первого заместителя министра, белорусский автопром заинтересован быть потребителем композитных материалов, производство которых планируется наладить на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Композитные материалы по своей прочности заменяют металлические. Основная сфера их применения - автомобили, сельхозмашиностроение. Мы бы хотели, чтобы отечественный автопром применял эти материалы", - заключил он.
БЕЛТА
Последние новости рубрики
-
01.11.2017Производство электроэнергии будет разделено на конкурентные и монопольные виды деятельности
-
01.11.2017«Атлант» занимается разработкой холодильника на солнечных батареях
-
30.10.2017В «Великом камне» планируется выпускать композитные материалы
-
27.10.2017Счетчики на тепло обяжут поставить всех
-
27.10.2017На 0,1% повышается бюджет прожиточного минимума
-
27.10.2017Светлогорский ЦКК и шведская Ekman & Co AB подпишут договор о продаже белорусской целлюлозы
-
27.10.2017Беларусь и Китай обсудят способы и формы инвестирования в белорусское машиностроение
-
27.10.2017В ночь с 27 на 28 октября в Беларуси могут не работать банковские карточки
-
27.10.2017Экспорт товаров предприятий коммунальной собственности Гомельской области увеличился на 24%
-
26.10.2017Запасы готовой продукции на складах вновь выросли
-
26.10.2017Минская область по итогам 2017 года поставит на экспорт товаров и услуг более чем на $4 млрд
-
26.10.2017США еще на полгода продлили отмену санкций для ряда белорусских компаний
-
25.10.2017Обновленная линия сортировки заработает в ноябре на Брестском мусороперерабатывающем заводе
-
25.10.2017Белорусский экспорт в Польшу увеличился на 19%
-
24.10.2017ИП в Беларуси все меньше и меньше
Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006