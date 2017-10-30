В «Великом камне» планируется выпускать композитные материалы
30.10.2017
Немецкая компания Dieffenbacher планирует принять участие в создании комплекса по производству композитных материалов в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".
"Новые композитные материалы - это фактически заменители металлов, они уже сейчас начинают активно использоваться в машиностроении. И мы бы хотели эту эстафету подхватить. Проект, который планируется реализовать, рассчитан на более чем 200 млн евро. Мы планируем участие четырех стран: Беларуси, Германии, Китая и России", - сообщил глава Администрации парка Александр Ярошенко. По его словам, Администрация парка рассчитывает подписать соглашение о вхождении в состав резидентов до конца текущего года. Строительство предприятия может начаться уже в 2018 году.
Также Александр Ярошенко рассказал, что в рамках Белорусско-европейского инвестиционного форума в Люксембурге был подписан договор об условиях деятельности в "Великом камне" компании "Ланц Мануфактур", которая стала 21-м резидентом парка. Согласно документу, в течение 2017-2020 годов предполагается реализация инвестиционного проекта "Производство и выпуск светодиодных ламп и светильников LED Tehnology". Объем инвестиций должен составить сумму, эквивалентную не менее $500 тыс.
По словам Александра Ярошенко, "Ланц Мануфактур" планирует активно участвовать в подготовке к вводу объектов для вторых Евроигр, которые пройдут в Минске в 2019 году. Кроме того, компания планирует поучаствовать в освещении Московской улицы в Бресте к тысячелетию со дня основания города. "Но основной сферой деятельности инвестора является производство медицинского реабилитационного оборудования. Если выпуск светодиодных ламп в "Великом камне" будет успешным, а мы уверены, что так и будет, мы приложим все усилия для этого, инвестор обещает реализовать и другой, более глобальный проект, который будет полезен как для экономики Беларуси, так и для людей", - рассказал он.
Кроме того, Александр Ярошенко рассказал, что в обозримом будущем планируется приход в Беларусь немецкой компании, которая владеет крупнейшим речным портом Европы - "Дуйсбург". Предполагается, что она войдет в состав учредителей СЗАО "Управляющая компания по развитию индустриального парка". "Порт "Дуйсбург" - это конечная точка сухопутного маршрута возрождаемого Шелкового пути, на котором "Великий камень" позиционируется как узловая платформа. Мы надеемся, что в недалеком будущем порт будет активно принимать участие в управлении парком и строительстве мультимодального комплекса на его территории", - подытожил он.
БЕЛТА
"Новые композитные материалы - это фактически заменители металлов, они уже сейчас начинают активно использоваться в машиностроении. И мы бы хотели эту эстафету подхватить. Проект, который планируется реализовать, рассчитан на более чем 200 млн евро. Мы планируем участие четырех стран: Беларуси, Германии, Китая и России", - сообщил глава Администрации парка Александр Ярошенко. По его словам, Администрация парка рассчитывает подписать соглашение о вхождении в состав резидентов до конца текущего года. Строительство предприятия может начаться уже в 2018 году.
Также Александр Ярошенко рассказал, что в рамках Белорусско-европейского инвестиционного форума в Люксембурге был подписан договор об условиях деятельности в "Великом камне" компании "Ланц Мануфактур", которая стала 21-м резидентом парка. Согласно документу, в течение 2017-2020 годов предполагается реализация инвестиционного проекта "Производство и выпуск светодиодных ламп и светильников LED Tehnology". Объем инвестиций должен составить сумму, эквивалентную не менее $500 тыс.
По словам Александра Ярошенко, "Ланц Мануфактур" планирует активно участвовать в подготовке к вводу объектов для вторых Евроигр, которые пройдут в Минске в 2019 году. Кроме того, компания планирует поучаствовать в освещении Московской улицы в Бресте к тысячелетию со дня основания города. "Но основной сферой деятельности инвестора является производство медицинского реабилитационного оборудования. Если выпуск светодиодных ламп в "Великом камне" будет успешным, а мы уверены, что так и будет, мы приложим все усилия для этого, инвестор обещает реализовать и другой, более глобальный проект, который будет полезен как для экономики Беларуси, так и для людей", - рассказал он.
Кроме того, Александр Ярошенко рассказал, что в обозримом будущем планируется приход в Беларусь немецкой компании, которая владеет крупнейшим речным портом Европы - "Дуйсбург". Предполагается, что она войдет в состав учредителей СЗАО "Управляющая компания по развитию индустриального парка". "Порт "Дуйсбург" - это конечная точка сухопутного маршрута возрождаемого Шелкового пути, на котором "Великий камень" позиционируется как узловая платформа. Мы надеемся, что в недалеком будущем порт будет активно принимать участие в управлении парком и строительстве мультимодального комплекса на его территории", - подытожил он.
БЕЛТА
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