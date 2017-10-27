Светлогорский ЦКК и шведская Ekman & Co AB подпишут договор о продаже белорусской целлюлозы

27.10.2017

Договор о продвижении, маркетингу и продажам сульфатной хвойной и лиственной белорусской целлюлозы будет подписан сегодня в рамках Белорусско-Европейского экономического форума, который проходит в Люксембурге. Целью форума является создание эффективной и ориентированной на результат разноуровневой площадки для налаживания устойчивого взаимодействия белорусских кредитно-финансовых учреждений и субъектов хозяйствования с европейскими партнерами и продвижения сильных, во многом уникальных сторон белорусской экономики среди западных деловых кругов, сообщает пресс-служба концерна "Беллесбумпром".



Данный договор является знаковым не только для целлюлозно-бумажной отрасли республики, но и для всей белорусской экономики, так как его реализация позволит вывести на мировой рынок новый инвестиционный продукт отечественного производства.



Продажа нового для Беларуси продукта через опытного мирового трейдера – это наиболее быстрый и эффективный выход на самые премиальные и перспективные рынки в мире. Кроме того, работа через крупного оператора снижает для производителя новой продукции конкурентные риски и гарантирует постоянный сбыт на долгосрочный период.



На момент заключения договора ориентировочная стоимость продукции, передаваемой Светлогорским ЦКК покупателю, составляет 600 млн. долларов США.



Кроме того компания Ekman & Co AB инвестирует 5 млн. долларов США в создание бренда белорусской целлюлозы и выведению на рынок новой продукции.



Компания Ekman & Co AB одержала победу (из 6 предложений) в открытом международном конкурсе среди мировых трейдеров на закупку услуги по продажам, продвижению и маркетингу целлюлозы производства ОАО «Светлогорский ЦКК».



Отбор трейдерской компании производился по следующим критериям:

- безусловная надежность (международный авторитет компании, чистая история, опыт работы на рынке более 30 лет, объемы продаж целлюлозы более 1 млн. тонн в год);

- глобальный охват рынков;

- минимальные финансовые риски - контрактное закрепление формулы цены на целлюлозу, отталкивающейся от индекса PIX, имеющего весомый международный авторитет и находящегося в открытом доступе, позволит осуществлять контроль цен у конечных потребителей;

- опыт по выведению новых проектов на рынок;

- участие в предварительном финансировании производственной программы, складском и торговом финансировании;

- создание бренда целлюлозы под маркой Светлогорского ЦКК (договором предусмотрено использование международного опыта и финансовых возможностей трейдерской компании в сумме 5 млн. долларов по выведению на рынок новой продукции и созданию бренда);

- техническая поддержка и поддержка при сертификации при выведении продукции на рынок, адаптация качественных характеристик продукта к требованиям конечных потребителей;

- возможность контроля со стороны Светлогорского ЦКК за прохождением сделок с конечным потребителем, участие во всех этапах сделок, прозрачность цены и условий контракта.



Компания Ekman — мировой лидер по продажам и маркетингу в области лесной промышленности и крупнейший в мире независимый торговец целлюлозой. Основана компания в Швеции в 1802 году. Управление осуществляется из центров в Гетеборге, Майами и Гонконге, Цюрихе и Уолле. Компания ведет деятельность более чем в 100 странах. У Ekman около 40 собственных офисов продаж по всему миру, которые в тесном сотрудничестве с международной сетью партнеров и представителей обеспечивают уверенное глобальное присутствие во всех областях производства и потребления лесной промышленности.



Подразделение целлюлозы Ekman ведет деятельность во всех основных регионах мира, предоставляя свои экспертные знания и понимание глобальной ситуации на всех этапах цепочки поставок.



Целью компании является тесное сотрудничество с намеченным количеством производителей целлюлозы и повышение эффективности их организации в одной или нескольких из следующих областей: продажи и маркетинг, финансирование, кредиты и страхование, логистика, управление обработкой документации.



Ekman предоставляет поддержку на всех этапах цепочки поставок, обеспечивая бумажные фабрики полным спектром сортов целлюлозы и определяя возможных покупателей для их бумажной продукции. Компания Ekman Co&AB реализует 2,7 млн. тонн целлюлозы в год.