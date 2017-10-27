Беларусь и Китай обсудят способы и формы инвестирования в белорусское машиностроение

27.10.2017

Перспективы развития белорусско-китайских отношений обсудят представители промышленных отраслей обеих стран на двусторонней встрече 27 октября в Минске, которая состоится в Институте экономики Национальной Академии наук.



С официальным визитом в рамках международной конференции «Белорусское и Китайское (Сычуань) машиностроение – 2017» Минск посетят представители Сычуанского отделения Китайского комитета содействия развитию международной торговли, а также представители ряда ведущих предприятий КНР, Ассоциации китайских компаний в Беларуси, представители научного сообщества.



Во время двусторонних переговоров в открытом и закрытом формате будут затронуты вопросы текущего состояния и перспектив развития машиностроительной отрасли Беларуси и Китая, а также способы и формы инвестирования со стороны Китая в машиностроение Беларуси.



Запланированы также посещения МТЗ и индустриального парка «Великий камень».



Данный визит в Беларусь представителей промышленных предприятий и экономических ассоциаций Китая является первым подобного масштаба.