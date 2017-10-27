В ночь с 27 на 28 октября в Беларуси могут не работать банковские карточки

27.10.2017

Как сообщил «Банковский процессинговый центр», 28 октября 2017 года в период времени с 02:00 до 06:00 будет проводить подготовительные технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени для обеспечения выполнения требований международных платежных систем.



В указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр».