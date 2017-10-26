США еще на полгода продлили отмену санкций для ряда белорусских компаний
26.10.2017
США продлили во вторник режим приостановки санкций в отношении ряда компаний из Беларуси, сообщает американское министерство финансов.
В сообщении указывается, что данное решение в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", включая ее филиал в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Полоцк Стекловолокно", "Нафтан" и "Лакокраска" будет действовать до 30 апреля 2018 года, "если не будет отозвано или не будет принято другое решение".
Отмечается, что "все граждане США, вовлеченные в прямые или косвенные транзакции с указанными структурами на сумму свыше 50 тысяч долларов, должны уведомить об этом госдепартамент США не позднее, чем через 30 дней после осуществления сделки.
При этом подчеркивается, что все активы данных компаний, находящиеся под американской юрисдикцией, "останутся блокированными". Как указывается, они "не могут быть переданы, выплачены, изъяты или использованы каким-то другим образом".
Предыдущее послабление действовало с 28 апреля 2017 года. Изначально санкции были введены США в 2006 году против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов", пишет ria.ru.
В сообщении указывается, что данное решение в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", включая ее филиал в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Полоцк Стекловолокно", "Нафтан" и "Лакокраска" будет действовать до 30 апреля 2018 года, "если не будет отозвано или не будет принято другое решение".
Отмечается, что "все граждане США, вовлеченные в прямые или косвенные транзакции с указанными структурами на сумму свыше 50 тысяч долларов, должны уведомить об этом госдепартамент США не позднее, чем через 30 дней после осуществления сделки.
При этом подчеркивается, что все активы данных компаний, находящиеся под американской юрисдикцией, "останутся блокированными". Как указывается, они "не могут быть переданы, выплачены, изъяты или использованы каким-то другим образом".
Предыдущее послабление действовало с 28 апреля 2017 года. Изначально санкции были введены США в 2006 году против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов", пишет ria.ru.
Последние новости рубрики
-
26.10.2017Запасы готовой продукции на складах вновь выросли
-
26.10.2017Минская область по итогам 2017 года поставит на экспорт товаров и услуг более чем на $4 млрд
-
26.10.2017США еще на полгода продлили отмену санкций для ряда белорусских компаний
-
25.10.2017Обновленная линия сортировки заработает в ноябре на Брестском мусороперерабатывающем заводе
-
25.10.2017Белорусский экспорт в Польшу увеличился на 19%
-
24.10.2017ИП в Беларуси все меньше и меньше
-
24.10.2017Экспорт «Беллесбумпрома» вырос на 42%
-
23.10.2017На БелАЭС доставлен реакторный корпус для второго энергоблока
-
23.10.2017Продлено лицензирование импорта отдельных видов изделий из гипса
-
23.10.2017У инвесторов есть желание строить в Минске заводы по переработке мусора
-
23.10.2017Оршанский «Красный борец» закупит центр с ЧПУ за $320 тыс
-
20.10.2017«Белгипс» готовится к запуску цеха по производству премиксов
-
20.10.2017ОАО «СветлогорскХимволокно» продемонстрировало новый ассортимент продукции
-
19.10.2017Солнечная станция мощностью 55 МВт открылась под Речицей
-
19.10.2017А что если авария? На БелАЭС пройдут учения
Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006