Обновленная линия сортировки заработает в ноябре на Брестском мусороперерабатывающем заводе
25.10.2017
Обновленная линия сортировки коммунальных отходов на Брестском мусороперерабатывающем заводе (МПЗ) заработает до конца ноября, сообщил директор предприятия Владимир Голенчук.
Реконструкция сортировочной линии началась в феврале текущего года. Ее работа будет усовершенствована благодаря новому оборудованию: трем оптическим и одному баллистическому сепараторам. Также устанавливается система контейнеров для соединения агрегатов в общую цепочку. Модернизация МПЗ проводится за счет средств Оператора вторичных материальных ресурсов и собственных денег предприятия. Общая сумма проекта составляет около 3,4 млн евро.
"Мы наладим автоматизированный сбор по видам вторсырья. Рабочие будут проводить только досортировку. Благодаря модернизации улучшатся качество и количество извлекаемых вторичных ресурсов, поступающих на завод. Сейчас извлекается 10% вторсырься. Этот показатель планируется довести до 15%", - пояснил Владимир Голенчук. Он добавил, что реализуемый проект является пилотным для Беларуси.
На мусороперерабатывающий завод поступают все образующиеся в Бресте коммунальные отходы. Например, в 2016 году на предприятие было доставлено около 70 тыс. т ТКО. С 1 мая нагрузка на предприятие увеличилась. В зону его обслуживания вошли восемь сельских советов Брестского района. В настоящее время МПЗ продолжает наращивать мощности.
Брестский мусороперерабатывающий завод заработал в 2010 году. Тогда на предприятии велась только переработка сырого осадка сточных вод и избыточного ила. В 2011-м началась сортировка твердых коммунальных отходов, пишет БЕЛТА.
Реконструкция сортировочной линии началась в феврале текущего года. Ее работа будет усовершенствована благодаря новому оборудованию: трем оптическим и одному баллистическому сепараторам. Также устанавливается система контейнеров для соединения агрегатов в общую цепочку. Модернизация МПЗ проводится за счет средств Оператора вторичных материальных ресурсов и собственных денег предприятия. Общая сумма проекта составляет около 3,4 млн евро.
"Мы наладим автоматизированный сбор по видам вторсырья. Рабочие будут проводить только досортировку. Благодаря модернизации улучшатся качество и количество извлекаемых вторичных ресурсов, поступающих на завод. Сейчас извлекается 10% вторсырься. Этот показатель планируется довести до 15%", - пояснил Владимир Голенчук. Он добавил, что реализуемый проект является пилотным для Беларуси.
На мусороперерабатывающий завод поступают все образующиеся в Бресте коммунальные отходы. Например, в 2016 году на предприятие было доставлено около 70 тыс. т ТКО. С 1 мая нагрузка на предприятие увеличилась. В зону его обслуживания вошли восемь сельских советов Брестского района. В настоящее время МПЗ продолжает наращивать мощности.
Брестский мусороперерабатывающий завод заработал в 2010 году. Тогда на предприятии велась только переработка сырого осадка сточных вод и избыточного ила. В 2011-м началась сортировка твердых коммунальных отходов, пишет БЕЛТА.
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