Экспорт «Беллесбумпрома» вырос на 42%
24.10.2017
Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в январе-сентябре текущего года вырос на 42% к соответствующему периоду 2016-го, сообщила пресс-служба концерна.
За девять месяцев 2017 года предприятия концерна экспортировали продукции на $298,9 млн. Планомерно растет доля экспорта в общем объеме реализации продукции. В настоящее время за рубеж отправляется около 64% произведенных организациями концерна товаров. В прошлом году в аналогичном периоде экспортировалось 58,7% от общего объема производства.
Продолжает расти доля экспорта на рынки дальнего зарубежья. Если в январе-сентябре 2016 года из общего объема экспорта в дальнее зарубежье (вне СНГ) поставлялось 42,9% продукции, то за девять месяцев 2017 года - уже более 44%. В целом география экспорта продукции организаций концерна "Беллесбумпром" охватывает 60 стран.
За январь-сентябрь организации концерна произвели промышленной продукции на Br878,6 млн, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший удельный вес в объемах производства (72,8%) занимает продукция деревообработки, включая мебель. Выпуск продукции целлюлозно-бумажного производства составил Br238,8 млн. При этом с положительной динамикой работают обе отрасли: темп роста производства составил 126,7% и 113,1% соответственно.
Рентабельность продаж по организациям промышленности концерна "Беллесбумпром" за январь-сентябрь сложилась на уровне 5%. За аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне 1,8%.
Предприятия концерна продолжают активную работу по снижению затрат на производство продукции и повышению эффективности хозяйственной деятельности. В 2017 году ожидается получить плановую экономию на сумму Br148,9 млн за счет снижения себестоимости продукции на 25% (за январь-август она снижена на 19,1%), пишет БЕЛТА.
За девять месяцев 2017 года предприятия концерна экспортировали продукции на $298,9 млн. Планомерно растет доля экспорта в общем объеме реализации продукции. В настоящее время за рубеж отправляется около 64% произведенных организациями концерна товаров. В прошлом году в аналогичном периоде экспортировалось 58,7% от общего объема производства.
Продолжает расти доля экспорта на рынки дальнего зарубежья. Если в январе-сентябре 2016 года из общего объема экспорта в дальнее зарубежье (вне СНГ) поставлялось 42,9% продукции, то за девять месяцев 2017 года - уже более 44%. В целом география экспорта продукции организаций концерна "Беллесбумпром" охватывает 60 стран.
За январь-сентябрь организации концерна произвели промышленной продукции на Br878,6 млн, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший удельный вес в объемах производства (72,8%) занимает продукция деревообработки, включая мебель. Выпуск продукции целлюлозно-бумажного производства составил Br238,8 млн. При этом с положительной динамикой работают обе отрасли: темп роста производства составил 126,7% и 113,1% соответственно.
Рентабельность продаж по организациям промышленности концерна "Беллесбумпром" за январь-сентябрь сложилась на уровне 5%. За аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне 1,8%.
Предприятия концерна продолжают активную работу по снижению затрат на производство продукции и повышению эффективности хозяйственной деятельности. В 2017 году ожидается получить плановую экономию на сумму Br148,9 млн за счет снижения себестоимости продукции на 25% (за январь-август она снижена на 19,1%), пишет БЕЛТА.
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