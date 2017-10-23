На БелАЭС доставлен реакторный корпус для второго энергоблока
23.10.2017
Корпус ядерного реактора для второго энергоблока Белорусской АЭС 21 октября «успешно доставлен» на площадку сооружения станции под Островцом (Гродненская область), сообщила пресс-служба БелАЭС.
Этот реакторный корпус доставили на БелАЭС взамен того, что был поврежден 10 июля 2016 года во время пробной установки. 330-тонный агрегат сорвался и упал с высоты от двух до четырех метров. Российская сторона согласилась его заменить.
Инцидент произошел также с корпусом реактора, доставленным на стройплощадку станции в конце прошлого года. По информации администрации БелАЭС, 26 декабря во время маневрирования на станции Славное случилось «незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза об опору контактной сети». Повреждений на корпусе реактора не выявили, пишут naviny.by
Этот реакторный корпус доставили на БелАЭС взамен того, что был поврежден 10 июля 2016 года во время пробной установки. 330-тонный агрегат сорвался и упал с высоты от двух до четырех метров. Российская сторона согласилась его заменить.
Инцидент произошел также с корпусом реактора, доставленным на стройплощадку станции в конце прошлого года. По информации администрации БелАЭС, 26 декабря во время маневрирования на станции Славное случилось «незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза об опору контактной сети». Повреждений на корпусе реактора не выявили, пишут naviny.by
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