01.09.2017

В июле отрицательное сальдо внешней торговли товарами увеличилось на $316,2 млн и по итогам семи месяцев 2017 года составляет $2,3448 млрд.По данным Национального статистического комитета, в январе-июле 2016 года сальдо составляло минус $1,937 млрд, или на $407,8 млн меньше.Внешнеторговый оборот страны за семь месяцев текущего года составил 34,2034 млрд, к уровню января-июля 2016 года он вырос на 21,1% в текущих ценах. Экспорт товаров составил $15,9293 млрд (+21,1%), импорт — $18,2742 млрд (+21,1%).