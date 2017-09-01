«Сукно» может переехать на «Камволь»
01.09.2017
На ОАО "Сукно" будет введена процедура санации, кроме того, предприятие может переместиться на площади ОАО "Камволь". Об этом сообщил председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик.
"Сейчас ОАО "Сукно" находится в защитном периоде, и мы будем вводить его в санацию", - сказал Николай Ефимчик. По его словам, предприятие продает ткани, которые используются в том числе силовыми структурами, но не в тех объемах, что нужны для эффективной работы.
В ближайшем будущем планируется рассмотреть возможность перемещения "Сукна" на площади ОАО "Камволь". "Мне не хотелось бы отказываться от идеи создания единого производства, точнее, соответствующего цеха на "Камволе", - отметил председатель концерна.
Николай Ефимчик считает, что это было бы абсолютно правильным решением, особенно с экономической точки зрения. "Во-первых, отходы камвольного производства являются основным сырьем для суконного производства. Во-вторых, у них очень близкая сопряженность по технологическому оборудованию. В-третьих, не надо будет содержать огромный аппарат управления и техспециалистов. К тому же на сегодня у ОАО "Сукно" 43 тыс. кв.м площадей с их объемом выпуска чуть более 30 тыс. м. Это нонсенс. На "Камволе" 16 тыс. кв.м площадей. Правда, часть сдается в аренду, но мы считаем, что нужно их зарезервировать для перемещения "Сукна" на "Камволь", - сказал он.
БЕЛТА
"Сейчас ОАО "Сукно" находится в защитном периоде, и мы будем вводить его в санацию", - сказал Николай Ефимчик. По его словам, предприятие продает ткани, которые используются в том числе силовыми структурами, но не в тех объемах, что нужны для эффективной работы.
В ближайшем будущем планируется рассмотреть возможность перемещения "Сукна" на площади ОАО "Камволь". "Мне не хотелось бы отказываться от идеи создания единого производства, точнее, соответствующего цеха на "Камволе", - отметил председатель концерна.
Николай Ефимчик считает, что это было бы абсолютно правильным решением, особенно с экономической точки зрения. "Во-первых, отходы камвольного производства являются основным сырьем для суконного производства. Во-вторых, у них очень близкая сопряженность по технологическому оборудованию. В-третьих, не надо будет содержать огромный аппарат управления и техспециалистов. К тому же на сегодня у ОАО "Сукно" 43 тыс. кв.м площадей с их объемом выпуска чуть более 30 тыс. м. Это нонсенс. На "Камволе" 16 тыс. кв.м площадей. Правда, часть сдается в аренду, но мы считаем, что нужно их зарезервировать для перемещения "Сукна" на "Камволь", - сказал он.
БЕЛТА
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