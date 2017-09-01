«Моготекс» проводит техническое перевооружение

01.09.2017

Председатель "Беллегпрома" Николай Ефимчик рассказал о модернизации некоторых предприятий, которые входят в состав концерна, в частности, об ОАО "Моготекс".



"Моготекс" проводит очень серьезное техническое перевооружение с привлечением денег из республиканского инвестфонда. Речь идет о сумме в $35 млн. Думаю, что техническое перевооружение полностью завершится в ближайшие два года, потому что уже в этом году часть денег будет получена. За пару лет мы переоснастим весь текстиль, добьемся более высокой производительности и получим абсолютно новые ткани с другими качественными показателями. Будет модернизироваться и ОАО "Лента", но там мы будем привлекать меньше средств. Кроме того, каждое предприятие будет направлять на модернизацию и собственные деньги", - отметил председатель концерна.



Николай Ефимчик рассказал об еще одном инвестпроекте. "Речь идет о "Витебских коврах". Цель - получение полипропиленовых пряж для производства основы под ковры. Это позволит снизить себестоимость готового изделия и не закупать сырье из-за рубежа. Кроме того, у нас серьезная программа работы с "Белнефтехимом". Мы собираемся все больше использовать химические и синтетические волокна. На "СветлогорскХимволокне" много интересных разработок - филаментные нити, новые виды пряж, полиамиды, полые волокна и нити, которые хорошо пропускают воздух и имеют водоотталкивающий эффект. В будущем возможно производство новой спортивной одежды из полиамидов, которые выпускает "СветлогорскХимволокно". Надеюсь, что "8 Марта" и "Свiтанак" будут сотрудничать в этом плане", - пояснил он.



Кроме того, по словам главы "Беллегпрома", идет техперевооружение в ОАО "Могилевхимволокно". "Надеюсь, они предоставят нам новые полиэфиры всех видов с антипилинговой обработкой. ОАО "Нафтан" серьезно сотрудничает с ОАО "Полесье", есть ряд предложений по изготовлению волокон с новыми качествами, которые нас очень интересуют", - сообщил он.



Николай Ефимчик также напомнил, что недавно была завершена модернизация "Камволя", сейчас там осваивается абсолютно новый ассортимент. "Но в любом случае нужно идти дальше с новыми идеями, потому что весь мир не стоит на месте. В октябре мы должны закончить модернизацию Оршанского льнокомбината, но при этом понимаем, что на первой фабрике слабо идет переработка короткого волокна. Тут тоже срочно нужны идеи, и эти идеи у нас есть. Так что мы постоянно движемся вперед и в организационном, и в техническом плане, и в использовании новых видов сырья, и, естественно, в получении новых потребительских качеств товаров", - констатировал он.