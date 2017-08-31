Внешний госдолг вырос на 2 млрд долларов
31.08.2017
По информации Министерства финансов, внешний государственный долг Беларуси на 1 августа составил 15,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 2 млрд долларов, или на 14,3%.
Как отмечает финансовое ведомство, за семь месяцев Беларусь привлекла внешние государственные займы на 2 млрд 572,5 млн долларов.
В свою очередь, на погашение внешнего госдолга с начала года было направлено 653 млн долларов.
В Минфине отметили, что внутренний госдолг на 1 августа составил 9,5 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,7 млрд рублей, или на 7%.
В целом госдолг Беларуси на 1 августа составил 39,8 млрд рублей и увеличился с начала года на 2,8 млрд рублей, или на 7,6%.
В январе—июле было размещено внутренних валютных гособлигаций на 406,7 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций на 897,9 млн долларов и 120,5 млн рублей.
Как отмечает финансовое ведомство, за семь месяцев Беларусь привлекла внешние государственные займы на 2 млрд 572,5 млн долларов.
В свою очередь, на погашение внешнего госдолга с начала года было направлено 653 млн долларов.
В Минфине отметили, что внутренний госдолг на 1 августа составил 9,5 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,7 млрд рублей, или на 7%.
В целом госдолг Беларуси на 1 августа составил 39,8 млрд рублей и увеличился с начала года на 2,8 млрд рублей, или на 7,6%.
В январе—июле было размещено внутренних валютных гособлигаций на 406,7 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций на 897,9 млн долларов и 120,5 млн рублей.
Последние новости рубрики
-
31.08.2017Внешний госдолг вырос на 2 млрд долларов
-
31.08.2017PKN Orlen начал поставлять в Украину природный газ
-
31.08.2017Казахстан тоже решил строить АЭС
-
31.08.2017«Гродно Азот» совместно с немецкой LindeAG, Engineering Division реконструирует цех метанола
-
30.08.2017Оптимизм. Минэкономики Беларуси прогнозирует рост реальных доходов населения
-
29.08.2017Утверждены объемы реализации древесины на корню вне биржы
-
29.08.2017За использование полиэтиленовых пакетов штраф $38 тыс и тюрьма
-
28.08.2017В Беларуси с 1 сентября повышают тарифную ставку 1-го разряда
-
28.08.2017Российская «ТрансФин-М» получит $91 млн на покупку БелАЗов
-
28.08.2017В Беларуси повышены цены на на газ, отопление и электроэнергию
-
28.08.2017За год в Беларуси стало на 6 000 меньше ИП
-
25.08.2017Андрей Кобяков: «Нужно сжать зубы и работать»
-
25.08.2017«Строммашина» дали еще времени
-
25.08.2017У «Белоруснефти» появится представительство в Индии
-
24.08.2017Нацбанк реализовал облигации на $25 млн
Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006