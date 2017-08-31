Внешний госдолг вырос на 2 млрд долларов

31.08.2017

По информации Министерства финансов, внешний государственный долг Беларуси на 1 августа составил 15,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 2 млрд долларов, или на 14,3%.



Как отмечает финансовое ведомство, за семь месяцев Беларусь привлекла внешние государственные займы на 2 млрд 572,5 млн долларов.



В свою очередь, на погашение внешнего госдолга с начала года было направлено 653 млн долларов.



В Минфине отметили, что внутренний госдолг на 1 августа составил 9,5 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,7 млрд рублей, или на 7%.



В целом госдолг Беларуси на 1 августа составил 39,8 млрд рублей и увеличился с начала года на 2,8 млрд рублей, или на 7,6%.



В январе—июле было размещено внутренних валютных гособлигаций на 406,7 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций на 897,9 млн долларов и 120,5 млн рублей.