Оптимизм. Минэкономики Беларуси прогнозирует рост реальных доходов населения
30.08.2017
Вчера на заседании Совета Министров рассматривавались проекты прогноза социально-экономического развития на 2018 год и параметров основных показателей на 2019-2020 годы, основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси и республиканского бюджета на 2018 год. По словам Дмитрия Крутого, достижение заложенных в документах показателей должно обеспечить рост реальных доходов населения в следующем году на 3,2%, передает БЕЛТА.
Прогноз роста ВВП - на 3,4%. Таких темпов роста не было последние несколько лет, основными драйверами будут промышленный сектор, агропромышленный комплекс и строительство. "Если говорить о промышленности, то она будет расти даже несколько более высокими темпами, чем ВВП, т.е. на 3,6%. Основной вклад в этот прирост обеспечат новые проекты и производства, ключевым из которых станет завод "БелДжи". В прогнозе мы учли, что будет произведено порядка 25 тыс. легковых автомобилей "Джили", - рассказал Дмитрий Крутой. - Это очень амбициозная цифра, поэтому правительству важно обеспечить, чтобы эти автомобили с учетом требований по локализации были проходными на рынок Евразийского экономического союза".
Что касается АПК, то основные показатели для отрасли прописаны в программе развития агробизнеса до 2020 года, они остаются неизменными. Ключевой акцент будет сделан на финансовой сфере, принятый пакет документов по оздоровлению села должен обеспечить рост рентабельности сельхозпроизводства.
Проблемный сектор последних двух лет - строительство. По прогнозам, инвестиции в эту сферу в нынешнем году могут уменьшиться на 1,5-2%. "В следующем году именно строительству доведены самые высокие показатели по росту - примерно на 6-6,5%. Мы видим серьезное оживление на жилищном рынке, будет построено не менее 3,5 млн кв.м жилья, тем более что у нас появился очень хороший инструмент в рамках указа №240. Уже шесть банков активно прорабатывают жилищные программы, и мы надеемся, что это направление будет очень серьезно развиваться в 2018 году", - добавил Дмитрий Крутой.
В целом, по оценке Минэкономики, прогноз социально-экономического развития на 2018 год сбалансирован. Инфляция не превысит 7%, ставка рефинансирования может снизиться до 10%. "У нас в принципе бездефицитный платежный баланс сформирован без привлечения чрезвычайного финансирования, хотя около $3 млрд в следующем году надо направить на обслуживание внешнего долга. Мы сохранили соотношение производительности труда и роста зарплаты, обеспечили безопасный уровень инвестиций к валовому внутреннему продукту. Т.е. все классические соотношения полностью соблюдены", - резюмировал Дмитрий Крутой.
Прогноз роста ВВП - на 3,4%. Таких темпов роста не было последние несколько лет, основными драйверами будут промышленный сектор, агропромышленный комплекс и строительство. "Если говорить о промышленности, то она будет расти даже несколько более высокими темпами, чем ВВП, т.е. на 3,6%. Основной вклад в этот прирост обеспечат новые проекты и производства, ключевым из которых станет завод "БелДжи". В прогнозе мы учли, что будет произведено порядка 25 тыс. легковых автомобилей "Джили", - рассказал Дмитрий Крутой. - Это очень амбициозная цифра, поэтому правительству важно обеспечить, чтобы эти автомобили с учетом требований по локализации были проходными на рынок Евразийского экономического союза".
Что касается АПК, то основные показатели для отрасли прописаны в программе развития агробизнеса до 2020 года, они остаются неизменными. Ключевой акцент будет сделан на финансовой сфере, принятый пакет документов по оздоровлению села должен обеспечить рост рентабельности сельхозпроизводства.
Проблемный сектор последних двух лет - строительство. По прогнозам, инвестиции в эту сферу в нынешнем году могут уменьшиться на 1,5-2%. "В следующем году именно строительству доведены самые высокие показатели по росту - примерно на 6-6,5%. Мы видим серьезное оживление на жилищном рынке, будет построено не менее 3,5 млн кв.м жилья, тем более что у нас появился очень хороший инструмент в рамках указа №240. Уже шесть банков активно прорабатывают жилищные программы, и мы надеемся, что это направление будет очень серьезно развиваться в 2018 году", - добавил Дмитрий Крутой.
В целом, по оценке Минэкономики, прогноз социально-экономического развития на 2018 год сбалансирован. Инфляция не превысит 7%, ставка рефинансирования может снизиться до 10%. "У нас в принципе бездефицитный платежный баланс сформирован без привлечения чрезвычайного финансирования, хотя около $3 млрд в следующем году надо направить на обслуживание внешнего долга. Мы сохранили соотношение производительности труда и роста зарплаты, обеспечили безопасный уровень инвестиций к валовому внутреннему продукту. Т.е. все классические соотношения полностью соблюдены", - резюмировал Дмитрий Крутой.
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