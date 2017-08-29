Утверждены объемы реализации древесины на корню вне биржы
29.08.2017
Правительство утвердило объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2018 году.
В целом объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2018 году составят 10 млн 19,3 тыс. куб.м. Объемы реализации древесины по хвойному хозяйству запланированы в размере 4 млн 839,9 тыс. куб.м, по твердолиственному - 146,7 тыс. куб.м, по мягколиственному - 5 млн 32,7 тыс. куб.м.
Министерствам лесного хозяйства, обороны, образования, Национальной академии наук Беларуси поручено принять необходимые меры по реализации в установленном порядке указанных объемов и обеспечить контроль за отпуском древесины на корню. Облисполкомам необходимо проконтролировать целевое использование древесины лесопользователями, а МВД - целевое использование приобретенной в 2018 году организациями уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости.
В целом объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2018 году составят 10 млн 19,3 тыс. куб.м. Объемы реализации древесины по хвойному хозяйству запланированы в размере 4 млн 839,9 тыс. куб.м, по твердолиственному - 146,7 тыс. куб.м, по мягколиственному - 5 млн 32,7 тыс. куб.м.
Министерствам лесного хозяйства, обороны, образования, Национальной академии наук Беларуси поручено принять необходимые меры по реализации в установленном порядке указанных объемов и обеспечить контроль за отпуском древесины на корню. Облисполкомам необходимо проконтролировать целевое использование древесины лесопользователями, а МВД - целевое использование приобретенной в 2018 году организациями уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости.
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