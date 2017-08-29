29.08.2017





Новые ограничительные меры, о которых правительство Кении объявило еще в марте текущего года, касаются использования, продажи, производства и ввоза пакетов. Исключение составляют изделия промышленного назначения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Минимальный штраф за нарушение запрета составляет 19 тысяч долларов, максимальный – 38 тысяч долларов, закон также предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Это самый строгий закон по борьбе с распространением полиэтиленовых пакетов в мире.Правительство Кении заявляет, что полиэтиленовые пакеты загрязняют окружающую среду, из-за них засоряются канализационные трубы. По данным ООН, только в супермаркетах страны ежегодно выдается около 100 миллионов пакетов.Ранее о принятии подобных мер против распространения полиэтиленовых пакетов заявили власти 40 стран в мире, в том числе ряд африканских государств, среди которых Камерун, Гвинея-Биссау, Мали, Танзания, Уганда, Эфиопия, Мавритания и Малави.Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики стали главной экологической проблемой во всем мире – они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса. В мировой океан, по подсчетам ученых, ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика.