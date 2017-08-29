Российская «ТрансФин-М» получит $91 млн на покупку БелАЗов

28.08.2017

Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставит «ТрансФин-М» инвестиционный кредит на закупку карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Кредит в размере 91 млн долларов США будет предоставлен в рублевом эквиваленте сроком на 6 лет, сообщает пресс-служба ЕАБР.



В результате реализации проекта ТрансФин-М получит возможность оказывать логистические услуги полного цикла по добыче и транспортировке угля от разреза до железнодорожной станции, что позволит снизить издержки держателей лицензий угольных разрезов за счет оптимизации использования парка техники.



На текущий момент подрядный рынок находится в стадии становления: число подрядчиков, выполняющих полный комплекс работ на двух и более разрезах, минимально по причине высоких барьеров входа на рынок. «Среди таких барьеров — экспертиза компании и ее вес в отрасли, а также объем необходимых инвестиций.



С помощью лизинговой компании владелец лицензии сможет сократить затраты за счет получения услуг под ключ — „от карьера до порта“, — отметил генеральный директор ТрансФин-М Дмитрий Зотов. — В 2016–2017 годах ТрансФин-М приобрела технику белорусского производства на общую сумму более 6 млрд рублей. В планах компании на 2017–2018 годы продолжение закупок техники производства БЕЛАЗ для развития направления по лизингу спецтехники для компаний угледобывающей отрасли».

