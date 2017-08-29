За год в Беларуси стало на 6 000 меньше ИП
28.08.2017
На 1 августа 2017 года в Беларуси действовало 140,4 тыс. юридических лиц и 245,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщил Национальный статистический комитет.
Количество юрлиц по сравнению с 1 августа 2016 года снизилось на 1,1%, ИП — сократилось на 6 тыс., или на 2,4%. С начала года количество юрлиц снизилось на 1,6%, ИП — уменьшилось на 0,9%.
Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 49.612 (за год их число сократилось на 0,2%). В Минской области их было 26.109 (сокращение на 1,1%), в Брестской — 14.481 (на 0,6% меньше), Гомельской — 13.896 (на 0,8% меньше), Витебской — 12.996 (на 3,4% меньше), Могилевской — 11.773 (на 3,7% меньше), Гродненской — 11.522 (на 1,1% меньше), пишет БелаПАН.
Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 79.809 (за год их количество снизилось на 0,4%). В Минской области их насчитывалось 37.133 (уменьшение на 1,2%), в Брестской — 32.324 (на 2,5% меньше), Гомельской — 26.725 (на 1,1% меньше), Гродненской — 25.925 (на 5,8% меньше), Могилевской — 22.649 (на 3,8% меньше), Витебской — 21.814 (на 7% меньше).
Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,8% в общем количестве действующих организаций (на 1 августа 2016 года — также 12,8%).
Из 140,4 тыс. действующих организаций в сфере производства осуществляли деятельность 31,8 тыс. (22,6% общего количества), в сфере услуг — 108,6 тыс. (77,4%).
Председатель республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко ранее в комментарии БелаПАН отмечал, что сокращение числа предпринимателей связано с «отсутствием должных условий для предпринимательской деятельности — для того чтобы люди открывали свой бизнес и работали без излишних административных и налоговых препятствий». «Нет стимулирующих факторов для развития, нет возможности безопасно осуществлять свою деятельность», — считает Шумченко.
По его мнению, предприниматели не доверяют государству и, чтобы обезопасить ранее вложенные в дело средства, прекращают деятельность. На снижение количества ИП повлияло и принятие указа президента № 222, осложнившего работу.
Схожее мнение высказывал и директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович. Он связал сокращение ИП с нестабильной законодательной базой, регулирующей их деятельность. «Условия работы постоянно меняются. Как только какая-то категория предпринимателей начинает «жить хорошо» с точки зрения властей, тут же для них делают невыносимые условия», — считает директор центра.
Количество юрлиц по сравнению с 1 августа 2016 года снизилось на 1,1%, ИП — сократилось на 6 тыс., или на 2,4%. С начала года количество юрлиц снизилось на 1,6%, ИП — уменьшилось на 0,9%.
Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 49.612 (за год их число сократилось на 0,2%). В Минской области их было 26.109 (сокращение на 1,1%), в Брестской — 14.481 (на 0,6% меньше), Гомельской — 13.896 (на 0,8% меньше), Витебской — 12.996 (на 3,4% меньше), Могилевской — 11.773 (на 3,7% меньше), Гродненской — 11.522 (на 1,1% меньше), пишет БелаПАН.
Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 79.809 (за год их количество снизилось на 0,4%). В Минской области их насчитывалось 37.133 (уменьшение на 1,2%), в Брестской — 32.324 (на 2,5% меньше), Гомельской — 26.725 (на 1,1% меньше), Гродненской — 25.925 (на 5,8% меньше), Могилевской — 22.649 (на 3,8% меньше), Витебской — 21.814 (на 7% меньше).
Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,8% в общем количестве действующих организаций (на 1 августа 2016 года — также 12,8%).
Из 140,4 тыс. действующих организаций в сфере производства осуществляли деятельность 31,8 тыс. (22,6% общего количества), в сфере услуг — 108,6 тыс. (77,4%).
Председатель республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко ранее в комментарии БелаПАН отмечал, что сокращение числа предпринимателей связано с «отсутствием должных условий для предпринимательской деятельности — для того чтобы люди открывали свой бизнес и работали без излишних административных и налоговых препятствий». «Нет стимулирующих факторов для развития, нет возможности безопасно осуществлять свою деятельность», — считает Шумченко.
По его мнению, предприниматели не доверяют государству и, чтобы обезопасить ранее вложенные в дело средства, прекращают деятельность. На снижение количества ИП повлияло и принятие указа президента № 222, осложнившего работу.
Схожее мнение высказывал и директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович. Он связал сокращение ИП с нестабильной законодательной базой, регулирующей их деятельность. «Условия работы постоянно меняются. Как только какая-то категория предпринимателей начинает «жить хорошо» с точки зрения властей, тут же для них делают невыносимые условия», — считает директор центра.
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