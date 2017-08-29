25.08.2017

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в рамках рабочей поездки в Могилевскую область побывал на трех крупных промышленных предприятий региона: металлургического, автомобильного и вагоностроительного заводов."Главная задача в том, что мы должны теперь подтвердить эффективность принятых решений по модернизации данных предприятий. Что касается технологий, освоения оборудования, этот первоначальный этап выполнен. Сейчас главное - рынки сбыта, быть конкурентоспособными по цене, не уронить качество выпускаемой продукции и рассчитываться по тем средствам, которые были заняты в банковской сфере, у государства - в виде оказанных мер поддержки. Все это должно постепенно возвращаться", - сказал глава правительства.Пока, по мнению премьер-министра, решения приняты правильные, и это подтверждается практическим результатом. "Конечно, хотелось, чтобы это происходило быстрее. Не терпится получить конечный результат. Но иногда нужно набраться терпения, сжать зубы и работать. Вот та стадия, на которой мы сейчас находимся", - отметил Андрей Кобяков.