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Новости промышленности


«Строммашина» дали еще времени

25.08.2017
Срок санации ОАО "Могилевский завод "Строммашина" продлен еще на на год. Такое решение принял Экономическим суд Могилевской области.

Отчет управляющего по итогам санации по делу об экономической несостоятельности ОАО рассмотрен в открытом судебном заседании. Судом установлено улучшение производственно-финансовой деятельности предприятия: значительно увеличены объемы произведенной продукции и выручки, полученной при ее реализации. С 2016 года предприятие вышло на безубыточную работу и получает чистую прибыль. Объем экспорта за январь-июнь 2017 года вырос в 2,8 раза.

Вместе с тем предприятие не полностью выполнило первоначально разработанный и утвержденный план санации в предусмотренные законодательными актами и решением экономического суда сроки: задолженность по реестру требований кредиторов третьей, четвертой и пятой группы не погашена.

"К дате истечения срока санации собранием кредиторов должника утверждены изменения в план санации и согласовано продление срока санации ОАО Могилевский завод "Строммашина" на 12 месяцев", - отметили в суде.

Для обеспечения стабильной и эффективной деятельности, восстановления платежеспособности завода, а также сохранения рабочих мест и социальной защищенности работников срок санации ОАО продлен судом по 28 июля 2018 года.

БЕЛТА

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