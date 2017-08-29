25.08.2017

Срок санации ОАО "Могилевский завод "Строммашина" продлен еще на на год. Такое решение принял Экономическим суд Могилевской области.Отчет управляющего по итогам санации по делу об экономической несостоятельности ОАО рассмотрен в открытом судебном заседании. Судом установлено улучшение производственно-финансовой деятельности предприятия: значительно увеличены объемы произведенной продукции и выручки, полученной при ее реализации. С 2016 года предприятие вышло на безубыточную работу и получает чистую прибыль. Объем экспорта за январь-июнь 2017 года вырос в 2,8 раза.Вместе с тем предприятие не полностью выполнило первоначально разработанный и утвержденный план санации в предусмотренные законодательными актами и решением экономического суда сроки: задолженность по реестру требований кредиторов третьей, четвертой и пятой группы не погашена."К дате истечения срока санации собранием кредиторов должника утверждены изменения в план санации и согласовано продление срока санации ОАО Могилевский завод "Строммашина" на 12 месяцев", - отметили в суде.Для обеспечения стабильной и эффективной деятельности, восстановления платежеспособности завода, а также сохранения рабочих мест и социальной защищенности работников срок санации ОАО продлен судом по 28 июля 2018 года.