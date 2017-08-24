24.08.2017

Национальный банк Беларуси реализовал облигации в иностранной валюте на $25 млн.Аукцион по первичному размещению облигаций Национального банка, номинированных в иностранной валюте, состоялся 24 августа в форме аукциона процентных ставок на срок 365 дней. К нему были допущены заявки, содержащие 12 предложений от 8 участников со ставками от 3,85% до 4,99% годовых на общую сумму $58,03 млн. Принято решение установить фактический объем размещения в $25 млн, средневзвешенная ставка составила 3,99% годовых, удовлетворено 9 предложений от 5 участников.Следующий аукцион по размещению валютных облигаций пройдет 14 сентября. Планируемый объем операций - $25 млн.