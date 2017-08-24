24.08.2017

Премьер-министр Андрей Кобяков считает, что Беларусь может завершить 2017 год с инфляцией не более 7%.Он отметил, что сейчас наблюдается «устойчивая тенденция на снижение инфляции». «Мы, правда, немножко уступаем Российской Федерации по темпам инфляции за семь месяцев, но у нас она лучше, чем в Казахстане, Украине. У нас есть перспективы того, что к декабрю инфляция может не превысить 7%», — приводит слова Кобякова журналистам пресс-служба правительства.Как следствие, может снизиться процентная ставка по кредитам, заметил премьер-министр.«За июль по вновь выдаваемым кредитам без всяких льгот процентные ставки составили для субъектов хозяйствования 13,2%. Чтобы понять, насколько существенное движение произошло для реального сектора, скажу, что в декабре 2016 года это было 20,6%», — обратил внимание глава правительства.«Уже даже ставка в 13% сама по себе для субъектов хозяйствования немаленькая. Конечно, никто не предлагает забегать вперед и как-то административно пытаться ее уменьшать, но если не будет каких-то из ряда вон выходящих внешних воздействий, то есть перспектива, что процентная ставка по кредитам будет двигаться в сторону уменьшения и дальше», — добавил Кобяков.Изначально белорусские власти ставили цель снизить инфляцию в 2017 году до 9% (с 10,6% в 2016-м). По итогам января—июля цены на потребительском рынке выросли в Беларуси на 3,3%. Министерство экономики в июне заявило, что по итогам года инфляция в стране может составить 7%.