24.08.2017

В январе-июне 2017 года предприятия Министерства промышленности увеличили экспорт продукции до $1,972 млрд или на 35,9% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба Минпрома.Положительное сальдо внешней торговли предприятий Минпрома выросло в январе-июне 2017 г на 28% до $1,008 млрд.В первом полугодии 2017 года предприятия экспортировали продукцию в 91 страну. В товарной структуре экспорта по итогам первого полугодия выросли поставки тракторов, машин для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, грузовых автомобилей.