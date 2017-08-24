24.08.2017

О приоритетах Беларуси в сфере деревообрабатывающей промышленности и итогах реализации крупных инвестпроектов можно будет узнать в рамках международного форума "Евразийская неделя" 24-26 августа в Астане."Во время форума состоится круглый стол "Деревообработка в ЕАЭС: на пути к формированию экспортного потенциала". Кроме того, на 26 августа запланировано подписание сторонами меморандума о создании Союза ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности государств - членов ЕАЭС", - пояснили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".Меморандум станет стартовым документом, на основании которого будет сформирована необходимая документация, регламентирующая деятельность союза, в том числе определены его цели, задачи, наименование и юридическая форма, место и дата регистрации, права и обязанности членов, органы управления и контроля, порядок присоединения других участников - членов ЕАЭС."При создании союза отраслевые ассоциации договорились положить в фундамент будущего профессионально-общественного объединения основные положения договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Евразийского межправительственного совета №9 от 8 сентября 2015-го "Об основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза" и техрегламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции", вступившего в действие 1 июля 2014 года. Подпишут меморандум руководители ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана, России и Беларуси", - рассказали в концерне.Белорусскую сторону на мероприятии представит председатель правления Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси Валерий Бушило. Продукция белорусских деревообрабатывающих предприятий будет представлена на интерактивной экспозиции, которая объединит более 300 компаний ЕАЭС, имеющих экспортный потенциал."Сегодня формирование интеграционных рынков меняет приоритеты развития многих отраслей, в том числе в деревообрабатывающей промышленности. Основной целью масштабных изменений является формирование экспортного потенциала Евразийского экономического союза. Однако, несмотря на различный уровень развития деревообработки в национальных экономиках ЕАЭС, экспертное сообщество считает приоритетным развитие межгосударственной кооперации и максимального вовлечения малого и среднего бизнеса в формирование рынков производства мебели и сопутствующей промышленности. Проведение круглого стола призвано сообща заложить основы для создания доверительной бизнес-среды и рассмотреть актуальные на сегодня вопросы развития деревообрабатывающей промышленности в государствах - членах ЕАЭС", - констатировали в пресс-службе.Во время мероприятия планируется обсудить механизмы построения кооперационных цепочек в ЕАЭС в сфере деревообработки и производства мебели, перспективы импортозамещения и развитие деревообрабатывающих предприятий в ЕАЭС, проанализировать экспортный потенциал отрасли, а также обсудить вопросы подготовки профессиональных кадров для модернизированных высокотехнологичных деревообрабатывающих производств.