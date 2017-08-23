23.08.2017

Национальный банк с 13 сентября снизит ставку рефинансирования с 12% до 11,5% годовых.Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снизятся с 14% до 13% годовых.Фактическая инфляция продолжает уменьшаться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен оценивается на уровне чуть ниже 6%, базовая инфляция - около 5% в годовом выражении.Нахождение в течение длительного времени темпов прироста потребительских цен в узком диапазоне (6-6,5%) отражает устойчивость процессов замедления инфляции и достаточно высокую вероятность ее сохранения на данном уровне в ближайшие месяцы. При этом значимых рисков для ускорения роста цен со стороны монетарных факторов, а также платежного баланса и валютного рынка в среднесрочной перспективе не прослеживается.Темпы роста денежного предложения остаются умеренными (прирост средней широкой денежной массы в июле 2017 года в годовом выражении составил 7,8%) и соответствуют спросу экономики на деньги на фоне восстановления деловой активности (валовой внутренний продукт за январь-июль вырос на 1,1%).Улучшение сальдо внешней торговли (за январь-июнь сложилось на уровне $0,4 млрд) и сбалансированности платежного баланса способствует сохранению на валютном рынке чистого предложения иностранной валюты и поддержанию стабильности обменного курса белорусского рубля.В целом ожидается, что по итогам 2017 года прирост потребительских цен не превысит 7%. Возможности дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в экономике будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).Ставка рефинансирования снижается в Беларуси в седьмой раз с начала года. Так, с 18 января она снизилась с 18% до 17% годовых, с 15 февраля - до 16% годовых, с 15 марта - до 15% годовых, с 19 апреля - до 14% годовых, с 14 июня - до 13% годовых, с 19 июля - до 12% годовых.