«Березастройматериалы» пытается выйти на рынки стран Африки
Березовское предприятие является экспортно ориентированным: за рубеж отправляется 85% произведенной продукции. Так, за январь-июль текущего года за пределы республики было отгружено стройматериалов на сумму $23 млн. Темп роста экспорта составил 140% к аналогичному периоду 2016-го. "Прорабатываем множество рынков, в том числе экзотические, например, Мозамбик. Весной отправили туда пробную партию плитки 150х600. В ближайшее время будем участвовать там в масштабной выставке, чтобы продвигать на рынок этой африканской страны свою продукцию. Первые партии отгрузили в нынешнем году и в Германию, Финляндию. Перспективы сотрудничества видим на Балканском полуострове, в частности, в Румынии", - отметил Александр Побожный. Он добавил, что в целом березовская плитка экспортируется в 22 страны мира.
По словам гендиректора, в последнее время в Беларуси и за рубежом наблюдается повышенный спрос на керамогранит. Ранее на ОАО работала одна линия по его выпуску. Было принято решение провести модернизацию второй линии для увеличения объемов подобной продукции. В частности, потребовалось обновление прессового оборудования, установлены машины для нанесения покрытий, машина для цифровой печати. В целом модернизация обошлась предприятию в 1 млн евро. Все работы проводились за счет собственных средств.
"Линия позволяет выпускать более современную и востребованную продукцию. По качеству она не уступает зарубежной", - подчеркнул Александр Побожный.
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