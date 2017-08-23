23.08.2017

ОАО "Березастройматериалы" за первые семь месяцев 2017 года отгрузило стройматериалов за рубеж на сумму 23 миллиона долларов. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Побожный.

Березовское предприятие является экспортно ориентированным: за рубеж отправляется 85% произведенной продукции. Так, за январь-июль текущего года за пределы республики было отгружено стройматериалов на сумму $23 млн. Темп роста экспорта составил 140% к аналогичному периоду 2016-го. "Прорабатываем множество рынков, в том числе экзотические, например, Мозамбик. Весной отправили туда пробную партию плитки 150х600. В ближайшее время будем участвовать там в масштабной выставке, чтобы продвигать на рынок этой африканской страны свою продукцию. Первые партии отгрузили в нынешнем году и в Германию, Финляндию. Перспективы сотрудничества видим на Балканском полуострове, в частности, в Румынии", - отметил Александр Побожный. Он добавил, что в целом березовская плитка экспортируется в 22 страны мира.

По словам гендиректора, в последнее время в Беларуси и за рубежом наблюдается повышенный спрос на керамогранит. Ранее на ОАО работала одна линия по его выпуску. Было принято решение провести модернизацию второй линии для увеличения объемов подобной продукции. В частности, потребовалось обновление прессового оборудования, установлены машины для нанесения покрытий, машина для цифровой печати. В целом модернизация обошлась предприятию в 1 млн евро. Все работы проводились за счет собственных средств.

"Линия позволяет выпускать более современную и востребованную продукцию. По качеству она не уступает зарубежной", - подчеркнул Александр Побожный.

БЕЛТА

