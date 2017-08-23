23.08.2017

Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам развития белорусской экономики заявил, что в Беларуси нет подвижек в освоении новых рынков.«Если в целом благодаря ценовому фактору произошел рост экспортной выручки и ситуация улучшилась (и это неплохо), то серьезных подвижек в диверсификации, освоении новых рынков сбыта товаров и услуг пока нет», - сказал Лукашенко.Он отметил, что в Беларуси инфляция находится в рамках, гораздо ниже прогнозных. «Однако, с другой стороны, люди жалуются, что цены откровенно пляшут по отдельным позициям. К примеру, по лекарствам, по отдельным хлебобулочным изделиям. Пусть немного, но колебания такие налицо», - сказал Лукашенко.По его словам, в Беларуси предприятия продолжают больше увольнять людей, чем принимать на работу. Еще неопределеннее ситуация с закрывающимися предприятиями. «Куда уходят люди? На бумаге новые рабочие места вроде бы и создаются, а на деле сплошное очковтирательство. Если это не так, хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Как меня информируют, число занятых в экономике сокращается», - подчеркнул президент.