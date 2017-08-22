22.08.2017

За первое полугодие 2017 года Беларусь импортировала из России 1,06 млрд кВт•ч электроэнергии — на 20,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Сравнительные данные по двум аналогичным периодам 2016 и 2017 годов опубликованы на сайте Министерства энергетики.Выработка собственного электричества энергоисточниками, которые находятся в ведении организаций министерства, без учета вневедомственных блок-станций, увеличилась на 2,6% и превысила 15,5 млрд кВт•ч. При этом общее потребление электричества выросло на 2% и почти достигло 18,3 млрд. кВт•ч, а отпуск тепла увеличился на 6,1% практически до 19,6 Гкал.Организации объединения «Белтопгаз» увеличили поставки природного газа на 5% до 9,67 млрд кубических метров. Продажа сжиженного углеводородного газа снизилась на 9% и составила 33,5 тыс. тонн.Предприятия Минэнерго в первом полугодии 2017 года произвели 426,6 тыс. тонн торфяных брикетов и сушенки — почти на четверть больше, чем в тот же период 2016-го. На внутренний рынок было поставлено 376,5 тыс. тонн этой продукции, на экспорт — 39,7 тыс. тонн торфяных брикетов.