22.08.2017

Об этом заявил заместитель генерального директора по геологии РУП ПО «Белоруснефть» Петр Повжик во время посещения Савичско-Бобровичской разведывательной площадки в Калинковичском районе.По его словам, это на 5 тыс. тонн больше, чем добывали пять лет назад. «Ожидаемая добыча по этому году — 1 млн 650 тыс. тонн. У нас динамика идет с нарастающим темпом. Мы очень плотно поработали в геологоразведочном направлении, поработали с увеличением нефтеотдачи пластов, с технологией строительства скважин», — отметил Повжик.Представитель «Белоруснефти» уточнил, что сейчас на балансе объединения находится 76 эксплуатируемых месторождений нефти на территории страны, а ее остаточные запасы оцениваются в чуть менее 50 млн тонн. «Мы для себя ставим задачу ежегодно компенсировать годовую добычу нефти поисково-разведочными работами на уровне 80-90%», — добавил специалист.Повжик подчеркнул, что за последние годы объединение значительно увеличило инвестиции в поисково-разведочные работы. «Мы в четыре раза нарастили объем сейсморазведочных работ на площадях Припятского прогиба. Потому что мы понимаем: для того чтобы поддерживать уровень добычи нефти в нашей стране на одном стабильном уровне, одна из основных задач — это подкрепление нашей и так небольшой ресурсной базы», — сказал он.