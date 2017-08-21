21.08.2017

В Минске 20,5% компаний являются убыточными. За первое полугодие 2017 года количество убыточных организаций в столице выросло с 306 до 311 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.По мнению экономиста Ярослава Романчука, хронически убыточные предприятия не имеют права на существование.«Надо признать факт, создать комиссию, которая могла бы часть омертвленного капитала оживить и пустить в другие проекты», — убежден эксперт.Проблемных предприятий, заявил Романчук, гораздо больше, чем официально убыточных. Многие из них работают с рентабельностью ниже 5%.«Их не надо направлять на доверительное управление, а сделать частными в надежде на то, что инвесторы попытаются их реанимировать и на их базе создать новые производства. Другого не дано», — считает Ярослав Романчук.