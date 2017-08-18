Посол Польши Павлик: закупать вырабатываемую БелАЭС энергию Польша не будет

18.08.2017

Польский посол Конрад Павлик заявил, что Варшава не намерена политизировать вопрос безопасности БелАЭС, но закупать вырабатываемую ею электроэнергию не планирует.



Об этом Конрад Павлик в интервью «Еврорадио». Посол высказался за спокойную проработку всех недоразумений, возникший в связи со строительством БелАЭС. Напомним, что после высказываний главы польского МИДа о небезопасности технологий, используемых на БелАЭС, и нежелании Польши в связи с этим закупать электроэнергию с нее, польского посла в Минске вызвали на беседу в белорусский МИД.



Конрад Павлик отверг обвинения белорусской стороны в политизации вопроса и пояснил, что закупать белорусскую электроэнергию Польша не планирует по другим соображением: "Что касается покупки электроэнергии из Островца Республикой Польша, то на данный момент мы в таком импорте не заинтересованы, не имеем в нем нужды. У нас есть свои ресурсы, из которых мы производим электроэнергию, прежде всего это бурый и каменный уголь», - пояснил Павлик. По его словам, Польша импортирует минимальное количество электроэнергии, если вообще импортирует. «Белорусская сторона об этом знает и, как мне кажется, понимает», — полагает посол.