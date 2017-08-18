Бизнесмены из Словакии не против вложиться в строительство Немновской ГЭС под Гродно
18.08.2017
Словацкие инвесторы готовы вложить деньги в строительство Немновской гидроэлектростанции под Гродно. Этот вопрос обсуждался на встрече чрезвычайного и полномочного посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым 17 августа в Гродно.
Согласно проекту, Немновскую ГЭС планируется построить в 20 километрах от областного центра, в районе Августовского канала, примерно в 5-6 километрах от границы с Литвой. Проектная мощность — примерно 20 МВт, в среднем ГЭС сможет производить 113 млн кВт•ч электроэнергии в год. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством два небольших райцентра с районами.
Для обеспечения пропускной способности Немана предусматривается возможность строительства в створе ГЭС судоходного шлюза, а также рыбопропускных сооружений. Ориентировочная стоимость строительства — 130 млн долларов.
Проект планируют реализовать с помощью прямых иностранных инвестиций Министерство энергетики Беларуси и ГУП «Гродноэнерго». В разные годы им интересовались компании из Китая, Турции, Польши, Италии и Словакии, но ни с одной из них инвестиционный договор подписан не был. Возможно, потенциальных партнеров не устраивала схема вложения инвестиций, в соответствии с которой инвестор должен построить ГЭС и использовать ее в течение не более 15 лет, чтобы вернуть вложенные деньги, а затем передать государству.
Как сообщил пресс-секретарь Гродненского облисполкома Виктор Железнякович, реализация проекта Немновской ГЭС — вопрос не сегодняшнего дня. Руководство области рассказало словацкой делегации и о других перспективных проектах. Один из них — производство альтернативного топлива (RDF-топлива) из коммунальных отходов. Если инвесторы из Словакии заинтересуются проектом, переговоры продолжатся.
На сегодняшней встрече в облисполкоме присутствовал мэр словацкого города Жилина Игорь Хома, который возглавил прибывшую в Гродно официальную делегацию.
Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма, в том числе безвизового, пишет belapan.by.
Согласно проекту, Немновскую ГЭС планируется построить в 20 километрах от областного центра, в районе Августовского канала, примерно в 5-6 километрах от границы с Литвой. Проектная мощность — примерно 20 МВт, в среднем ГЭС сможет производить 113 млн кВт•ч электроэнергии в год. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством два небольших райцентра с районами.
Для обеспечения пропускной способности Немана предусматривается возможность строительства в створе ГЭС судоходного шлюза, а также рыбопропускных сооружений. Ориентировочная стоимость строительства — 130 млн долларов.
Проект планируют реализовать с помощью прямых иностранных инвестиций Министерство энергетики Беларуси и ГУП «Гродноэнерго». В разные годы им интересовались компании из Китая, Турции, Польши, Италии и Словакии, но ни с одной из них инвестиционный договор подписан не был. Возможно, потенциальных партнеров не устраивала схема вложения инвестиций, в соответствии с которой инвестор должен построить ГЭС и использовать ее в течение не более 15 лет, чтобы вернуть вложенные деньги, а затем передать государству.
Как сообщил пресс-секретарь Гродненского облисполкома Виктор Железнякович, реализация проекта Немновской ГЭС — вопрос не сегодняшнего дня. Руководство области рассказало словацкой делегации и о других перспективных проектах. Один из них — производство альтернативного топлива (RDF-топлива) из коммунальных отходов. Если инвесторы из Словакии заинтересуются проектом, переговоры продолжатся.
На сегодняшней встрече в облисполкоме присутствовал мэр словацкого города Жилина Игорь Хома, который возглавил прибывшую в Гродно официальную делегацию.
Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма, в том числе безвизового, пишет belapan.by.
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