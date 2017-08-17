17.08.2017

Постановлением Совета Министров №614 от 15 августа продлен срок санации Борисовского хрустального завода.Совмин согласовал ходатайство Министерства архитектуры и строительства о продлении до 1 октября 2017 года срока санации производственного республиканского унитарного предприятия "Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского".