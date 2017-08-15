15.08.2017

Производственное объединение "Белоруснефть" приступило к добыче нефти в Эквадоре. Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия по геологии Петр Повжик.Речь идет о месторождении "Армадильо" на блоке 55. Свои работы белорусские нефтяники проводят в соответствии с контрактом, который был заключен с государственной нефтедобывающей компанией Эквадора "Петроамазонас". В ходе реализации проекта выполнены геологические исследования на основе данных сейсморазведки, спроектированы и построены инженерные коммуникации. "На основе данных, полученных в результате обработки сейсмической съемки 3D, специалисты "Белоруснефти" рекомендовали к бурению три скважины", - отметил собеседник.При строительстве скважины "Армадильо-2" в пласте volcanica были отмечены повышенные газообразования. Геологические исследования и последующие данные этого объекта подтвердили, что белорусские специалисты открыли новую залежь нефти на месторождении. В результате из пласта volcanica получен устойчивый промышленный приток безводной нефти.В настоящее время на месторождении построены две скважины, началась их пробная эксплуатация. В перспективе строительство еще одной скважины. Дальнейшие работы предусматривают продолжение изучения недр с целью уточнения местоположения последующих эксплуатационных скважин. "Предполагается добыть более 10 млн баррелей нефти. Эквадор стал второй латиноамериканской страной после Венесуэлы, где "Белоруснефть" приступила к добыче нефти", - подчеркнул Петр Повжик.