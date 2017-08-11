«Брестжилстрой» построит дом в Гданьске

11.08.2017

КУП "Брестжилстрой" получило заказ на возведение дома в польском Гданьске. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Романюк.



"Осенью прошлого года познакомились с одной из польских фирм. Ее представители предложили нам провести переговоры. Нашли взаимовыгодные направления и заключили договор о намерениях долгосрочного сотрудничества. В дальнейшем появилась возможность создания филиала. Открыли его в Гданьске, определили директора. Чуть больше месяца назад он заработал", - рассказал Александр Романюк. Брестские строители уже подписали договор о возведении четырехэтажного монолитного дома в Гданьске и 8 августа приступили к работе. Также партнеры предлагают брестчанам варианты по строительству еще трех объектов в городах на побережье Балтийского моря.



Кроме того, представители "Брестжилстроя" наладили контакты с литовской компанией. В настоящее время они ведут работы по благоустройству в Каунасе. Параллельно прорабатывают вопрос сертификации на право реализации собственной продукции в страны Евросоюза. "17 августа прибудет комиссия из Вильнюса, которая оценит готовность нашего завода. Надеемся, что не позже сентября получим сертификат для реализации железобетонных изделий в ЕС", - отметил гендиректор.



Также специалисты "Брестжилстроя" работают в Калининградской области России, где уже три года действует филиал предприятия. Брестчане принимали участие в строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу - 2018, заняты в возведении жилья, трудятся на Прегольской тепловой электростанции. Успешно завершились переговоры, по итогам которых получили возможность с сентября приступить к работам на Приморской ТЭС. Осваиваются представители "Брестжилстроя" и в подмосковных Люберцах, где получили заказ на выполнение электромонтажных работ.