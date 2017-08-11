09.08.2017

Компания Huawei может открыть R&D (Research & Development) центр в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.Председатель ГКНТ Александр Шумилин обсудил с руководством Huawei Technologies Co., Ltd. перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий, дополненной реальности, разработки программных продуктов. "В Беларуси всегда были достаточно сильные позиции в IT-сфере. Только за прошедший год экспорт программных продуктов для ведущих мировых компаний составил почти $1 млрд. В ближайшее время развитие ИКТ получит новый импульс с принятием нового законодательства в этой сфере, которое сейчас разрабатывается в Беларуси", - сказал он.Кроме того, стороны обсудили возможность создания R&D центра Huawei в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" и ход реализации проекта "Интеллектуальная транспортная система Минска".