08.08.2017

Польша не планирует закупать в будущем энергию Белорусской АЭС, заявил глава польского МИДа Витольд Ващиковски.«Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в основе ее лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю. Поэтому мы против этой АЭС, мы не собираемся сотрудничать и покупать ее энергию», — сказал Ващиковски.Напомним, в июне литовский парламент утвердил закон, в котором говорится, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности и экологии Литвы, здоровью людей. Этот правовой акт ляжет в основу ограничения на импорт электроэнергии с БелАЭС.