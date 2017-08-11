07.08.2017

За месяц золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси увеличились на 1,6% и по состоянию на 1 августа составили 6.664,8 млн долларов США.«За июль 2017 года золотовалютные резервы выросли на 103,8 млн долларов США после роста в июне 2017 года на 1.322,1 млн долларов США (на 25,2%). За январь—июль прирост резервов составил 1.737,6 млн долларов (35,3%)», — констатирует управление информации Нацбанка.Как отмечает регулятор, увеличению резервов в июле способствовали поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также покупка иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, росту резервов способствовало увеличение объема средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в Национальном банке и увеличение стоимости монетарного золота.«Правительством и Национальным банком в июле исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 533 млн долларов США», — говорится в сообщении Нацбанка.В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 751 млн долларов США (на 18%) и составили 4,9 млрд долларов в эквиваленте на 1 января 2017-го. Официальные планы Нацбанка, утвержденные в Основных направлениях денежно-кредитной политики, предполагают рост резервов в этом году не менее чем на 500 млн долларов, пишет БелаПАН.Вместе с тем в июне Минфин Беларуси разместил очередные выпуски еврооблигаций на 1,4 млрд долларов для предстоящих выплат по долгам, что способствовало быстрому росту ЗВР Беларуси в текущем году.По оценкам Нацбанка, минимальный уровень резервов, на который стоит ориентироваться Беларуси в будущем, — 10 млрд долларов. Такой уровень удовлетворял бы международные рейтинговые агентства, кредиторов и позволил бы стране заимствовать средства на внешних рынках капитала на более выгодных условиях.«Десять миллиардов долларов резервов необходимы для того, чтобы внешние кредиторы воспринимали Беларусь как государство с меньшими рисками и чтобы республика могла привлекать ресурсы по меньшей стоимости», — пояснял в 2016 году председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.