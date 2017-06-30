30.06.2017

IV Форум регионов Беларуси и России проходит в Москве 29-30 июня.По итогам форума планируется подписание около 77 соглашений разного уровня - от районного до республиканского и федерального. "Контракты носят глобальный характер", - подчеркнул председатель Совета Республики Михаил Мясникович. В качестве примера он привел подписанные документы о сотрудничестве в области многотоннажной и тонкой химии, космических технологий.Как добавила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сегодня нужно говорить не столько о количестве, сколько о качестве совместных проектов. "Мы выходим на качественно новый уровень партнерства, и выставка тому подтверждение. Много высокотехнологичных проектов. Тема, вынесенная на форум, своевременная, - сказала она. - Нам надо двигаться вперед, у нас множество идей, новых проектов. Уверена, что эффект будет очень большой".Главной темой пленарного заседания форума стало партнерство регионов Беларуси и России в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества. Во время форума работает выставка, на которой представлены совместные белорусско-российские проекты в области инноваций и высоких технологий, молодежные проекты. В дни форума работает и ярмарка-продажа белорусской продукции, в которой принимают участие около 60 организаций.